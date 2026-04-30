アンディ・サーキス、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のネタバレをしちゃった？ ─ 「あっ、言ったらダメなやつ」

トム・ホランド、マーク・ラファロ……新たなる“ネタバレ”警戒の刺客が登場だ。アンディ・サーキスである。

サーキスといえば、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）では『ブラックパンサー』（2018）でユリシーズ・クロウ役として出演。物語からは退場しているため再登場の見込みは薄いが、うっかり別のキャストが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に出演することをネタバレしてしまったのでは……という映像が話題だ。

もしかしたら『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のちょっとしたネタバレなのかもしれません。

Iman and Andy Serkis joking about her potential return as Ms. Marvel in Avengers Doomsday



"I'm excited to see you in Doomsday" "No, you can't say that!"

: cinemahub insta post - Iman Vellani Updates (@ImanVellaniEn)

サーキスが危ない発言を見せたのは、ミズ・マーベル／カマラ・カーン役のイマン・ヴェラーニと共に応じたインタビュー。サーキスが『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ最新作『ハント・フォー・ゴラム』に復帰することについて、ヴェラーニが「ゴラムが楽しみです！」と話すと、なんとサーキスは「僕も君を『ドゥームズデイ』で見るのが楽しみだよ！すごいねぇ！」と答えたのだ。

現在のところ、ヴェラーニのミズ・マーベルが『ドゥームズデイ』に登場するとは発表されていない。ヴェラーニは「あっ、それ言っちゃダメですよ！」とやや早口で流すと、サーキスはちょっと焦ったように「あっ、ダメだ」と応じ、「まぁ、もしチャンスがあればという意味でね」と、やや苦しげに続けている。

ヴェラーニも「『ドゥームズデイ』とかで、もしチャンスがあれば」と誤魔化し、サーキスも「そうそう」とやり過ごそうとすると、ヴェラーニは「でも『ゴラム』は確実ですからね」と、なんとか話題を変えようとするのだった。

実際のところ、ミズ・マーベルが『ドゥームズデイ』に登場することはあり得るだろう。つい先日には、追加キャストとしてアントマン／スコット・ラングの娘キャシー・ラング役のキャスリン・ニュートンの。キャシーとカマラが集まって、劇中でヤング・アベンジャーズの集結が描かれる展開は考えやすい。さて、ここでサーキスはうっかりネタバレを漏らしてしまっていたのだろうか？

『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。