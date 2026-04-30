CL出場圏を狙える位置「面白いところに来たな」。好調のブライトンで三笘薫が頼りにする34歳MF。必然の連係「お互い分かってます」【現地発】
プレミアリーグ終盤戦。順位争いが激しさを増すなかで、三笘薫とブライトンの存在感が確実に大きくなっている。その象徴とも言えるのが、４月21日に行なわれたチェルシー戦でのパフォーマンスだった。
そのひとつ前のトッテナム戦で、三笘はパスカル・グロスのクロスに完璧に合わせ、鮮やかなゴールを決めた。英衛星放送スカイスポーツが「Exquisite volley（絶妙なボレー）」と称えれば、地元ニュースサイト『サセックス・ワールド』も「Spectacular（華々しい）」と絶賛。この得点は、クラブファンサイト『We are brighton』でも４月の「クラブ最優秀ゴール候補」にノミネートされている。
だが、この試合で足に痙攣を感じ、途中交代となった。コンディションへの不安を残したまま迎えたのがチェルシー戦だった。
それでも、三笘はピッチに立った。そして開始早々、いきなり観客の視線を奪う。右サイドからグロスが供給したクロスに、ダイレクトでボレー。相手GKに阻まれはしたものの、一連のプレーには三笘の高度なテクニックが凝縮していた。
さらに後半には、個の能力がより際立つ場面もあった。ペナルティエリア内でマーカーに寄せられた瞬間、ボールを浮かせて相手を外し、ボールをタッチしてシュート。惜しくも枠を外れたが、もし決まっていれば間違いなくスーパーゴールとして語り継がれていただろう。技術とアイデアが同居したプレーだった。
この試合は、ブライトンでの三笘にとって、３月４日のアーセナル戦以来となる先発出場でもあった。コンディションに不安を抱えていたが、ピッチで見せたプレーはむしろ逆だった。状態は上向いている。そう感じさせるには十分すぎる内容だった。
ただ本人は、決して現状に満足していない。
「いや、まだまだですね。もうちょい上げないと、って思いながらやってました。もうちょい上げられると思う。（シーズン終了とW杯まで）残り２か月弱ぐらいあるので、そこに持っていかないといけない」
そして今、ブライトンは確かな勢いがある。２月21日のブレントフォード戦からの８試合で６勝１分け１敗。順位は14位から６位へと一気にジャンプアップした。シーズン終盤に来てのこの上昇曲線は偶然ではない。チーム全体に生まれている変化が、結果として表われている。
来季チャンピオンズリーグ出場圏の５位アストン・ビラとの勝点差は８。決して小さくはないが、それでも三笘は可能性が残されている限り、視線を上に向ける。
「他が勝てば無理ですけど、可能性があるならチャレンジしないといけない。可能性があるだけ、面白いところに来たなと思います。ほんと４勝すればいい話」
では、その好調を支えているものは何か。三笘はチーム内からの視点でこう語る。
「セカンドボールのところなど、守備意識が上がったのは間違いなくあります。また、競争がしっかりあるのも大きい。今まで試合に出ていなかった選手がモチベーションを持ってやることが、競争につながっている」
守備意識の向上とポジション争いの活性化。シンプルではあるが、どの強いチームにも共通する要素だ。特定の誰かに依存するのではなく、チーム全体で底上げしていく。そうした好循環が、今のブライトンには確かに生まれている。
そして、この流れをさらに加速させている存在がいる。冬の移籍市場でブライトンに復帰したグロスだ。
ドルトムントから戻ってきた34歳のベテランMFは、すぐさまチームの中心に収まった。試合の流れを読み、適切なポジションに顔を出し、シンプルながらも質の高いプレーで攻撃を整える。派手さはなくとも、効果的なプレーで違いを生み出している。
そのひとつ前のトッテナム戦で、三笘はパスカル・グロスのクロスに完璧に合わせ、鮮やかなゴールを決めた。英衛星放送スカイスポーツが「Exquisite volley（絶妙なボレー）」と称えれば、地元ニュースサイト『サセックス・ワールド』も「Spectacular（華々しい）」と絶賛。この得点は、クラブファンサイト『We are brighton』でも４月の「クラブ最優秀ゴール候補」にノミネートされている。
それでも、三笘はピッチに立った。そして開始早々、いきなり観客の視線を奪う。右サイドからグロスが供給したクロスに、ダイレクトでボレー。相手GKに阻まれはしたものの、一連のプレーには三笘の高度なテクニックが凝縮していた。
さらに後半には、個の能力がより際立つ場面もあった。ペナルティエリア内でマーカーに寄せられた瞬間、ボールを浮かせて相手を外し、ボールをタッチしてシュート。惜しくも枠を外れたが、もし決まっていれば間違いなくスーパーゴールとして語り継がれていただろう。技術とアイデアが同居したプレーだった。
この試合は、ブライトンでの三笘にとって、３月４日のアーセナル戦以来となる先発出場でもあった。コンディションに不安を抱えていたが、ピッチで見せたプレーはむしろ逆だった。状態は上向いている。そう感じさせるには十分すぎる内容だった。
ただ本人は、決して現状に満足していない。
「いや、まだまだですね。もうちょい上げないと、って思いながらやってました。もうちょい上げられると思う。（シーズン終了とW杯まで）残り２か月弱ぐらいあるので、そこに持っていかないといけない」
そして今、ブライトンは確かな勢いがある。２月21日のブレントフォード戦からの８試合で６勝１分け１敗。順位は14位から６位へと一気にジャンプアップした。シーズン終盤に来てのこの上昇曲線は偶然ではない。チーム全体に生まれている変化が、結果として表われている。
来季チャンピオンズリーグ出場圏の５位アストン・ビラとの勝点差は８。決して小さくはないが、それでも三笘は可能性が残されている限り、視線を上に向ける。
「他が勝てば無理ですけど、可能性があるならチャレンジしないといけない。可能性があるだけ、面白いところに来たなと思います。ほんと４勝すればいい話」
では、その好調を支えているものは何か。三笘はチーム内からの視点でこう語る。
「セカンドボールのところなど、守備意識が上がったのは間違いなくあります。また、競争がしっかりあるのも大きい。今まで試合に出ていなかった選手がモチベーションを持ってやることが、競争につながっている」
守備意識の向上とポジション争いの活性化。シンプルではあるが、どの強いチームにも共通する要素だ。特定の誰かに依存するのではなく、チーム全体で底上げしていく。そうした好循環が、今のブライトンには確かに生まれている。
そして、この流れをさらに加速させている存在がいる。冬の移籍市場でブライトンに復帰したグロスだ。
ドルトムントから戻ってきた34歳のベテランMFは、すぐさまチームの中心に収まった。試合の流れを読み、適切なポジションに顔を出し、シンプルながらも質の高いプレーで攻撃を整える。派手さはなくとも、効果的なプレーで違いを生み出している。