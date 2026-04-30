CL出場圏を狙える位置「面白いところに来たな」。好調のブライトンで三笘薫が頼りにする34歳MF。必然の連係「お互い分かってます」【現地発】

CL出場圏を狙える位置「面白いところに来たな」。好調のブライトンで三笘薫が頼りにする34歳MF。必然の連係「お互い分かってます」【現地発】