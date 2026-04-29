「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が劇的な勝利で有終の美を飾った。引退試合となるＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦に臨み、昨年３月にわずか８０秒で敗れていたロッタン（２８）＝タイ＝との再戦で、５回ＴＫＯ勝利で雪辱。計４度ダウンを奪う圧倒劇でＯＮＥでの悲願の初タイトルを戴冠後、「次の格闘技界を引っ張る選手に託したい」とベルトとグローブを置いてリングに座礼した。試合後の会見では「試合前に弱音は吐きたくなかったが、毎日自分が失神している夢とか、足を骨折している夢とかを見ていた。みんなの期待を裏切っちゃうとか。だから、生きて帰れてよかった」と実感を込めた。

武尊は２０１４年以降の“新生Ｋ−１”を象徴するエースとして３階級を制覇し、２２年６月には東京ドームで実現したＲＩＳＥ王者・那須川天心（２７）との世紀の一戦で敗れた。その後、休養を経て現役続行を選択し、海外団体のＯＮＥに主戦場を移していたが、タイトルには届いていかなかった。「ＯＮＥに来て、自分の弱さを認識できた。ＯＮＥで感じた弱さや、体が壊れているところ、弱いところをちゃんと認識した上で、それに合った戦い方、体づくりを最後にバチッとはめられたかな。今日までで体を使い切って、壊れてもいいと思ってやったきた」。

ロッタンとのリベンジマッチで、不気味なほどの笑みを浮かべながら前進して打ち合い、計４度もダウンを奪って最高の形でＴＫＯ勝ちを飾った。昨年３月に敗れた際には、事前の練習で肋骨（ろっこつ）を骨折した影響も否定できず、悔いが残る内容だっただけに、最後に真骨頂を発揮した。

最終ラウンドはほぼノーガードで攻撃にいったが、「（現役ラストは）殴り合いたいなと（笑）。勝ちたい（気持ち）はもちろんあるが、小学生で格闘技を始めて、このラウンドで終わっちゃうんだと。勝ちたいけど、ロッタンのパンチをもっともらいたいなと」と、述懐。「（まだ）やれるならやりたいが、今日このリングに立てるかもわからないくらい、体が持つのかという不安が大きくて。今日で（心身を）使い切ったかなと。そんな感じです。格闘技と出会ってなかったら、ろくでもない人生だったなと思うし、最高の人生にしてくれたのは格闘技のおかげなので、感謝しかない」と、涙を浮かべながら万感を込めた。