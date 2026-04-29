吉本新喜劇の辻本茂雄（６１）が座長を務める舞台公演「天使の茂造」（５月５日まで、サンケイホールブリーゼ）が２９日、開幕。終演後に辻本が取材に応じた。

２５年まで京都・祇園花月でゴールデンウイークに１４年連続で行われてきた「茂造祭り！」が、同劇場の閉館に伴い大阪初進出。辻本は１人３役を熱演し、出演者はノリノリで持ちギャグ＆アドリブを連発した。上演途中で約１時間押しであることを知らされた辻本は「もう走り出したものは止まらない」と腹をくくった。

公演は予定より１時間半オーバーの約３時間半に。観客は大満足だったが、辻本は「本当にギリギリ。（会場閉館時刻の）１分前に幕を閉めた。喜んでいただけたらよかったが、アドリブが盛り上がりすぎた。間違ったところを笑いで返そうと…今から作家４人くらいでカット案を３〜５時間かけてがんばりたい」と反省した。

一度は開催が危ぶまれた恒例イベントの継続に「続けていかないといけない。途切れるかなと思ったが、こうしてできたことは本当に幸せ」と笑顔。この日は、７月２７〜８月２日になんばグランド花月で「茂造特別公演１０周年記念 辻本新喜劇ｉｎｎなんばグランド花月７ＤＡＹＳ」の開催が発表された。