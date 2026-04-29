那須川天心、武尊の勝利後にSNSアイコンを変更 ファン興奮「そういうとこ好き！」「粋なことするやん」
“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”武尊（34）が、引退試合となったロッタン戦で5ラウンドTKO勝利した。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジ成功するとともに、5331日のプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。
【試合映像】武尊、引退試合でロッタンに劇的勝利！ リベンジ達成で有終の美！
その武尊と2022年6月に『THE MATCH 2022』で対戦したプロボクサーの那須川天心は、試合前日に公開されたU-NEXTのYouTube格闘技チャンネルの動画で、武尊にエールを送っていた。さらに、SNSその投稿をシェアし「ご武運を」と勝利を期待していた。
そして試合後、見事に勝利した武尊を祝福するように、右手で「グッド」ポーズを作ったアイコンに変更。言葉にはせずとも、かつてのライバルの勝利を祝福した。
天心の投稿に「そういうとこ好きや！天心のファンで良かった！」「天心のそういところいいなぁ」「粋なことするやん」と喜ぶ超えた、「天心くんもリベンジだ」と昨年11月に敗れた井上拓真へのリベンジを期待する声が寄せられている。
【試合映像】武尊、引退試合でロッタンに劇的勝利！ リベンジ達成で有終の美！
その武尊と2022年6月に『THE MATCH 2022』で対戦したプロボクサーの那須川天心は、試合前日に公開されたU-NEXTのYouTube格闘技チャンネルの動画で、武尊にエールを送っていた。さらに、SNSその投稿をシェアし「ご武運を」と勝利を期待していた。
そして試合後、見事に勝利した武尊を祝福するように、右手で「グッド」ポーズを作ったアイコンに変更。言葉にはせずとも、かつてのライバルの勝利を祝福した。
天心の投稿に「そういうとこ好きや！天心のファンで良かった！」「天心のそういところいいなぁ」「粋なことするやん」と喜ぶ超えた、「天心くんもリベンジだ」と昨年11月に敗れた井上拓真へのリベンジを期待する声が寄せられている。