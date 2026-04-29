「反則です」佐久間大介、新作MVオフショットの舌ペロ三つ編み姿にファン悶絶！ 「かっこいいのなんなん」
Snow Manの佐久間大介さんは4月29日、自身のInstagramを更新。新作MVのオフショットを披露しました。
【写真】佐久間大介、新作MVのオフショット！
この投稿にコメントでは「美人すぎて大号泣」「破壊神」「舌ペロヤバすぎる」「写真えぐい舌ペロ、、、、」「ピンクのスカジャンが素敵」「さっくん三つ編みー！」「どんな髪型、どんな衣装でもかっこいいのなんなん」「舌ペロ反則です」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、新作MVのオフショット！
「写真えぐい舌ペロ、、、、」佐久間さんは「『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』発売日！！！！！！！！！ 初のトリプルA面シングル、ご堪能あれ」とつづり、7枚の写真を投稿。同日発売のグループ初となるトリプルA面シングル曲のMVオフショットで、上下黒い衣装で統一したメンバー・岩本照さん、深澤辰哉さんとのショットやピンク色のスタジャンを着用し、三つ編みヘアで舌ペロポーズなど、さまざまな衣装姿を披露しています。
「さ、さ、佐久間がみ、み、三つ編みだと！？」3月26日の投稿では、「『サカモトデイズ』の"陸少糖"（ルーシャオタン）を意識したスタイリング」とつづり、『BANG!!』のMVオフショットでピンク色のスタジャン着用の三つ編みヘア姿を披露している佐久間さん。ファンからは「佐久間担の方息して下さい」「こんなの全人類惚れちゃうよ〜」「影までも愛おしい……」「さ、さ、佐久間がみ、み、三つ編みだと！？」と歓喜の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)