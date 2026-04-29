【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 2−2（PK：4−3） サンフレッチェ広島（4月29日／ベスト電器スタジアム）

【映像】「プレゼントパス」から失点（実際の様子）

サンフレッチェ広島に所属する日本代表GKの大迫敬介が、痛恨のキックミスから失点。ファンから悲鳴が上がっている。

広島は4月29日、明治安田J1百年構想リーグ第13節でアビスパ福岡と敵地で対戦。前半10分までに2点を先行する理想的な立ち上がりを見せたが、19分に思わぬ形から失点してしまう。

自陣深い位置の右サイドからDF中野就斗が横パスを供給。福岡のFW重見柾斗から緩いプレスを受ける中、大迫はダイレクトで右前方へのパスを狙ったが、キックは中途半端な高さに浮いてしまい、福岡のFW碓井聖生にカットされる。すぐさまDF荒木隼人がカバーに走ったが、競り合いで碓井に抜け出され、そのままシュートを打たれてしまった。

グラウンダーのシュートは、大迫が守るファーサイドをすり抜けてゴールネットを揺らす。痛恨のキックミスからゴールを献上してしまった大迫は、思わず両手で頭を抱えて悔しさを滲ませた。

「今のサッカーをやりたいならGKのビルドアップ能力も必要」の声も

この信じられないワンシーンに、SNS上のファンも騒然。「プレゼントパスになっちまった…」「何やってんの…」「あの微妙な高さのパスはどういう意図なんだろうな」「どこに出したかったんだ…」「何でそんな簡単なパスがズレるの？」「中途半端な距離のパス出すのなら、大きく蹴ってくれー」と困惑のコメントが殺到した。

大迫は3月22日の清水エスパルス戦でもボール処理を誤って失点。そのため「今年の大迫こういうミス多くない？」「大迫最近ミス多ない？」「大迫のキックの安定の無さは代表だと致命的かも」と最近のパフォーマンスを危惧する声や、「大迫敬介が失点に繋がるミスをするとは、今やってるサッカーが難しいサッカーなのだな」「今のサッカーをやりたいならGKのビルドアップ能力も必要」と戦術的な問題点を指摘する声も見られた。

その後、広島は72分に福岡のMF見木友哉にスーパーゴールを決められて同点に追いつかれる。2−2のまま突入したPK戦では、大迫が意地の2本ストップという大活躍を見せたものの、味方キッカーの失敗が重なり、最終的にPKスコア3−4で敗れる結果となった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

