小学生の息子の遺体を遺棄したとして逮捕された父親。警察は、遺体発見現場にも立ち会わせて供述の裏づけを進めました。

京都府南丹市の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は3月23日から4月13日までの間に、市内の山林などに息子の結希（ゆき）さん（当時11）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。

警察は4月28日、遺体が一時遺棄された可能性もあるとされている公衆トイレなど3か所に、安達容疑者を立ち会わせて捜査を行いました。29日も引き続き行われた「引き当たり捜査」は、結希さんのものとみられる靴が見つかった場所から始まりました。

安達容疑者は車に乗ったまま、捜査員らに場所を説明したとみられ、捜査員らが山林をのぞきこんだり、カメラで撮影したりする様子がみられました。

続いて向かったのは結希さんの遺体が見つかった山林です。ここでも、安達容疑者が示したとみられる場所を、捜査員らが1つ1つ確認する様子が見えました。

結希さんの遺体は複数の場所を転々と移動させられた疑いがあり、警察は安達容疑者の供述の裏づけを進めています。

また、靴が見つかった場所にも遺体が一時遺棄されていた可能性があるとみて、警察は午後4時すぎから現場検証を始めました。

捜査関係者によりますと、安達容疑者は逮捕前の任意の調べに対し、「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたということで、警察は、結希さんが亡くなった経緯についても調べています。