元AKB48河西智美、AKB劇場でのミニスカ衣装姿公開「まだまだ現役でいける」「変わらずビジュ最強」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】元AKB48の河西智美が4月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿の衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】28kg減話題の元AKB「まだまだ現役」美脚スラリのミニスカ姿
河西は「ありがとうAKB48 ありがとうチームK ありがとう二期生のみんな！！！」とつづり、27日に東京・AKB48劇場で開催された「2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜」のオフショットを多数投稿。「AKB48」と書かれたネオンの下で「K」のポーズをする河西は、ハーフアップヘアで黒いリボン、黒いTシャツにグレーのフリルミニスカート、白の厚底ブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「まだまだ現役でいける」「輝いてる」「あの頃を思い出す」「変わらずビジュ最強」「ハーフアップのリボンヘア天才」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28kg減話題の元AKB「まだまだ現役」美脚スラリのミニスカ姿
◆河西智美、AKB劇場でミニスカ衣装披露
河西は「ありがとうAKB48 ありがとうチームK ありがとう二期生のみんな！！！」とつづり、27日に東京・AKB48劇場で開催された「2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜」のオフショットを多数投稿。「AKB48」と書かれたネオンの下で「K」のポーズをする河西は、ハーフアップヘアで黒いリボン、黒いTシャツにグレーのフリルミニスカート、白の厚底ブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
◆河西智美の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「まだまだ現役でいける」「輝いてる」「あの頃を思い出す」「変わらずビジュ最強」「ハーフアップのリボンヘア天才」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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