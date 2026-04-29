HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、練習中に激しく衝突していたAYANAとAOIが、わだかまりを解き仲直りする感動的な場面があった。

【映像】実際の喧嘩の様子

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

中間審査最終日。4人で練習するのは最後となるこの日、コーチのマーサからあたたかい言葉を贈られると4人の目から涙が溢れた。

するとその後にAYANAが「改めて、私からも時には厳しく、ひどい言葉とか直接言っちゃうタイプだから、みんなに言っちゃったと思うけど、一緒に頑張ってくれてありがとう」と手を取り感謝を伝えた。AYANAは、過去の練習でAOIに向けて「がっかりした」などの言葉を放ち、それがきっかけで2人の間にはギクシャクした空気が漂っていたのだ。

「出会えたことに感謝」と3人に伝えるAYANAにスタジオで見守るヒコロヒーは「大事！切り出すのえらいよ、AYANAちゃん」と褒めると、指原莉乃も「怖かっただろうに」と、その勇気を称える声が上がった。

絆を取り戻した4人だが、一方でこの段階で4人から2人に絞られるという厳しいルールに、指原は「言っても仕方ないんですけど、中間審査ってなんなんですかって…」「ファイナリストだったのに」と、あまりにもシビアな展開に驚きを隠せない様子だった。