多くの社会人のバイブル的映画、憧れの『プラダを着た悪魔』（2006）20年ぶり待望の続編『プラダを着た悪魔2』が、2026年5月1日の日米同時公開を前にアーリーレビューを解禁。SNSでは、いち早く本作全編を鑑賞した海外ジャーナリストの感想が集まっている。

海外最速レビューでは、1作目の雰囲気そのままに、アン・ハサウェイやメリル・ストリープ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチが揃って復帰したことを喜ぶ声が圧倒的。さらに、現代メディアやジャーナリズムの衰退を描いた風刺的でタイムリーな物語に驚かされたという意見も多数見られる。

『プラダを着た悪魔2』海外最速レビューコメント

「1作目のファンなら、『プラダを着た悪魔2』にガッカリすることはまず無いでしょう。面白くて、チャーミングで、本当に心温まる見どころ満載。アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、エミリー・ブラント、そしてスタンリー・トゥッチは、まるで時間が経っていないかのようにそれぞれの役にすんなり戻りつつ、ノスタルジーと現代の狭間の絶妙なラインに、キャラクターの新たな一面を見出している。私にとって、現代メディアの衰退する状況と、それを守ろうと必死に戦う人々への風刺があるからこそ、何年もの時を経て再びこのキャラクターたちの元に戻る価値があるというもの。高度なアート性を狙ったものではないかもしれないが、華やかさや煌びやかさの向こうに、全員の情熱が感じられて、心温まる楽しい作品になっている。」（）

「『プラダを着た悪魔2』本当に楽しかった。

ストーリーの現代化をしくじっておらず、名作モノの続編として稀有。オリジナルの精神を守りつつ、ビジュアルの雰囲気もほぼそのままに、純粋に映画館で良い時間を楽しませてくれる。」（）

「『プラダを着た悪魔2』はよくある名作モノの続編の多くより優れている。メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、そしてクルーたちはそれぞれのキャラクターにすんなり戻っている。テンポ感は微妙だが、華やかだ！ファッション要素がさらに際立っている。面白くてチャーミングで、メディアの衰退を描くプロットがタイムリーだ。」（）

「驚いた。大手スタジオの夏の大作映画が、はっきりと“出版業界と、真の良識の審判であるジャーナリストたちを支えよう”と訴えながら、それでも比較的良作に仕上がっているなんて。誰も我々のことをわかってくれなくても、『プラダを着た悪魔2』はわかってくれた。」（）

「この続編はメディアへの風刺が効いていて、ジャーナリストには響く作品。前作へのオマージュもあり、彼女たちの再集結を見られるのは嬉しい限り。ザッツ・オール。」（）

「『プラダを着た悪魔2』に、ジャーナリズムの苦境を描くドキュメンタリー的要素もあるとは思わなかった。メインストリーム映画がこうした差し迫った現実を題材にしてくれて嬉しい。全体的に、私は周りの人たちよりは控えめな反応。それでも、あのセルリアンブルーのセーターに再会できて嬉しい」（）

「『プラダを着た悪魔2』が、まさかこんなに良い出来だなんて。程よい種類と手数のオマージュと、心地よいノスタルジー。アン・ハサウェイは相変わらず最も輝くスターでい続けている。面白くて、深みもあり、“Vogue”の復活だ。」（）

「『プラダを着た悪魔2』は完璧なサマー・ムービー。オリジナル版が純真な野心で魅了したのに対し、この続編は自信に満ちている。より鋭く、より賢く、そして金では買えない、自ら勝ち取るしかない自信に包まれている。メリル、アン、エミリーは凄まじく、比類なきトリオだ。そしてトゥッチは相変わらず、シーンをさらう達人のような優雅さを見せてくれる。」（）

「『プラダを着た悪魔2』はどうせ駄作だろうと決めてかかっている人へ……

あなたは間違っています。予想外に知性的で、感動的で、笑えるシーンだらけ。きっと驚かされるよ！」（）

「『プラダを着た悪魔2』観てきたけど、クソ良いな。ここ数年で最高の続編の一つだ」（）

「『プラダを着た悪魔2』スタンリー・トゥッチに二回泣かされた。大好き。言うことなし。」（）

「『プラダを着た悪魔2』はあの酷い予告編とは裏腹に、驚くべきほどにとてもチャーミングで楽しい！大ヒット間違いなし」（）

「『プラダを着た悪魔2』は前作に比べると見劣りするのは否めないが、許容はできる。

ハサウェイ、ストリープ、ブラント、トゥッチが役を再演しているのは素晴らしい。彼女たちは楽しい。ストーリーは、前作にあった、苦悩や人間的な共感性が欠けている。退屈になっていて、面白みも少なくなった。」（）

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『プラダを着た悪魔２』は2026年5月1日（金）日米同時公開。