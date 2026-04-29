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テレビ朝日「リボーン～最後のヒーロー」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リボーン】第３話ドラマ考察 父の借金は東郷にハメられた！ 高橋一生 中村アン 鈴鹿央士 最新 最後のヒーロー」を公開した。動画では、ドラマ第3話の展開について、独自の視点から考察を語っている。



トケル氏はまず、市村正親演じる東郷義隆の不自然な言動に注目。東郷が発した「まさか私を待っていたとか言いませんよね」というセリフから、「東郷も未来から来ているのではないか」と推測した。高橋一生演じる主人公の根尾光誠の中身が野本英人と入れ替わっていることを、東郷はすでに知っているのではないかと指摘している。



続けて、小日向文世演じる英人の父・野本英治が社長就任後に多額の借金を抱えたエピソードに言及。スーツや高級時計の購入、銀座のクラブや競馬での散財について、「誰かが英治をハメているのではないか」とし、その黒幕が東郷である可能性を提示した。一方で、中身が英人となった光誠が「歴史を変えまくっている」点についても懸念を示し、タイムリープ作品のセオリーにおいて、これほどの歴史改変はいずれ大きな問題を引き起こす可能性があると語った。



終盤では、中村アン演じる池谷更紗の過去に触れ、川で溺れた彼女を助けたのは英人ではなく、実は入れ替わる前の光誠であった可能性を考察。光誠と英人が兄弟であるという説を交えつつ、光誠は「意図的に悪い人を演じている時もある」と述べ、今後の展開に対する期待感を示して動画を締めくくった。