バッファローが首位に マウス人気ランキングTOP10 2026/4/29
「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
2位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
4位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
5位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）
6位 有線 IR LEDマウス 3ボタンタイプ ブラック
BSMRU050BK（バッファロー）
7位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
8位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
9位 ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール
M575SPGR（ロジクール）
10位 M196 BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M196GR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
2位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
3位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
4位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
5位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）
6位 有線 IR LEDマウス 3ボタンタイプ ブラック
BSMRU050BK（バッファロー）
7位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
8位 Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト
M750MGR（ロジクール）
9位 ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール
M575SPGR（ロジクール）
10位 M196 BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M196GR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。