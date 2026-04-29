無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック

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　「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック

BSMBW310BK（バッファロー）

2位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック

M-XGM10DBBK（エレコム）

3位　M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト

M240GR（ロジクール）

4位　Signature M650 Wireless Mouse グラファイト

M650MGR（ロジクール）

5位　PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス

G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）

6位　有線 IR LEDマウス 3ボタンタイプ ブラック

BSMRU050BK（バッファロー）

7位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック

G304（ロジクール）

8位　Signature Plus M750 Wireless Mouse グラファイト

M750MGR（ロジクール）

9位　ERGO M575SP グラファイト + ブルーボール

M575SPGR（ロジクール）

10位　M196 BLUETOOTH MOUSE グラファイト

M196GR（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。