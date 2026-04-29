記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」が、今年も始動する。新シーズン初回は、関西の有望大学生投手の調査に向かった。左腕の立命大・有馬伽久投手（4年）が、今秋ドラフト上位候補に挙がる理由を解き明かす。（取材＝河合 洋介）

「消える魔球」の恩人が名もなき先輩だとは――。「スライダーがめちゃくちゃ曲がる中学の先輩がいたんです」。当時中1だった立命大の有馬は、所属チームの先輩にスライダーの投げ方を教えてもらった。「当時から握りは全く変わっていない」。その曲がり球が今ではバットに当てられない勝負球となり、今秋の目玉左腕として注目を集めている。

昨秋明治神宮大会1回戦で大会記録の10連続奪三振を達成し、そのうち9つをスライダーで奪った。「変化球で空振りを取れることが僕の強み」。最速151キロの直球に加え、ツーシームも鋭く曲げられる。この手先の器用さがドラフト上位候補と評される理由だ。

先輩から伝授されたスライダーの握りが、独特だとは知らなかった。人さし指、中指のどちらかを縫い目にかける形が一般的だが、有馬の場合は縫い目のU字底部分に人さし指を沿わせ、人さし指と中指の両方を縫い目にかける。「しっかりと両指をかけて、思い切りひねる。同じ握り方の人は見たことがないです」。何げなく先輩に声をかけたあの日が運命を変えたのだ。

以前はスイーパーのような大きな変化を求めていた中、現在は打者の手元で突然変化して“消える”ように改良を加えた。「大学入学時からドラ1が目標です」。鋭く曲がる変化球のごとく、自身の評価もさらなる急カーブで上昇させるつもりだ。