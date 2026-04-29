【ベルリン共同】競技規則を定める国際サッカー評議会（IFAB）は28日、差別的発言を隠すために口を覆って対戦相手と口論した選手を一発退場とするルール改正を発表した。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で採用される。審判員の判定に抗議してピッチを離れた選手も一発退場とすることを決めた。ピッチを出るよう促したチーム関係者にも適用される。