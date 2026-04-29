2025年に首都圏に上陸後、どんどん店舗数を増やしている資さんうどん。あっという間に全国で大人気チェーンとなりました。そんな資さんうどんに朝5時〜10時限定のモーニング「朝定食」があることをご存じでしょうか? もともと「この量でこの価格!?」と驚く資さんうどんですが、朝定食はさらにコスパが良すぎて……朝からモリモリ食べたい方におすすめです!資さんうどんの「朝定食」を食べてきた○資さんうどんの「朝定食」とは!?資