「ロッテ３−１楽天」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが投打がかみ合って２連勝。借金を４月１０日以来の「３」に減らした。

先発・ジャクソンは球場特有の風をうまく利用した。最速１５５キロの直球はホップし、チェンジアップ、カーブは鋭く変化。５四死球の荒れ球も奏功して、６回１死まで無安打、７回１安打無失点で２勝目を挙げた。１２奪三振、１１６球はともに来日最多だった。

「この結果は本当に正直良かったなと。今まで自分が思っていた通りのピッチングができなかったので。今日もボール球が多かったので、それが球数が増えた原因だと思う。しっかりと修正していかなくちゃいけない」。満足感を示しつつ、課題も挙げた。

六回途中まで継続したノーヒットノーラン。「一瞬頭をよぎりました。けど、スリーボールカウントにして球数が増えていましたからね。絶対九回（まで投げること）はないだろうなっていう気持ちでは投げていましたけど」と笑った。

決意のマウンドだった。２５日のソフトバンク戦（藤崎台）で種市が左アキレス腱（けん）断裂。一報を聞いたジャクソンら、遠征に帯同しなかった先発陣で話し合ったという。

「残った先発ピッチャーと話し合いながら、種市君がああいう形になったので。先発ピッチャーに勝ちがついてないっていう状況もみんな知ってるので。じゃあ今週からしっかり一致団結して一つになって、まず自分が初陣を切って、しっかりとしたピッチングをして、チームに勢いを与えるような週にしたい、と。それが実現できて良かったと思います」

４月１日に自身が勝利して以来、先発投手に白星が付くのは２０試合ぶりだった。先発陣に道を拓く１勝に、サブロー監督は「どのバッターも当てるのが精一杯という感じに見えたんで、調子は良かったかなと思います」と絶賛。そして、「種市の分もジャクソンが引っ張っていってくれると思う」とそのリーダーシップにも期待を込めた。