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「忘れよう」とするのは逆効果？嫌いな人が頭から離れない時の意外な対処法7選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家として活動するRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、「まさか…「忘れよう」とするほど逆効果？嫌いな人が頭から離れない時の解決策7選」と題した動画を公開した。動画では、嫌いな人が頭から離れず悩む人に向けて、心理学や脳科学の観点から7つの具体的な解決策を解説している。



Ryota氏はまず、嫌いな人のことを繰り返し考えてしまう「反すう思考」の対策として、「2分間だけ他のことに集中する」方法を提案。掃除や調理、手先を動かして完成形が見える作業に没頭することで、意識を目の前のことに戻せると語る。また、「嫌う」という感情は脳の多くの部分を使っている状態であり、相手を支配したくなる心理が働いていると指摘。これに対しては「呆れる」「さじを投げる」と手放すことで、相手を赤の他人に位置づけることが有効だという。



さらに、頭の中を整理するジャーナリングも推奨。嫌いな理由やどうすべきかを1度だけ徹底的に紙に書き出すことで、心理的に問題を「一件落着」させ、脳から消すことができると説明した。加えて、「なんでこんなことを言うのか？」と答えのない問いを続けるのではなく、「ならどうするか」というレジリエンス（心の柔軟性）を持つことの重要性を強調している。また、嫌いな人に意識が向くのは、本能的に相手を肉食動物のような脅威と錯覚している状態だと分析。良好な人との予定など、優先順位の高い事柄に意識を向けることで、嫌いな人の重要度を下げられると語った。



動画の後半では、気真面目で不満を溜め込みやすいタイプに向けて「強度の運動」を提案。ボクササイズのような激しい運動で脳内の神経伝達物質のバランスを整え、エンドルフィンの鎮静効果によって冷静さを取り戻せると明かした。最後に、オンとオフの切り替えを司るセロトニンを活性化させるための朝の散歩なども紹介し、生活習慣からアプローチする方法を提示した。



嫌いな人に意識を向け続けることは、自らストレスを増幅させる原因となる。Ryota氏が提案する具体的なアクションの数々は、人間関係の悩みに囚われた心を解放し、自分自身の生活の質を取り戻すための大きなヒントとなるだろう。