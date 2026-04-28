GW、大阪・南港ATCで『ごみ祭り』開催へ 内容・タイムテーブル発表
大阪・南港のATC（アジア太平洋トレードセンター）で、ゴールデンウィークの5月3日に『ごみ祭り』が開催されることが決まり、概要が発表された。
【画像】『ごみ祭り』ビジュアル
ATCは、大阪・関西万博会場に一番近い複合施設。『ごみ祭り』は、万博シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」（クラゲ館）と共に実施してきた「ごみ祭り：ごみアートコンテスト」が進化するもの。
“音”の可能性へと広げ、捨てられた素材から楽器をつくり、音を奏でる体験型イベントとなる。
■ごみ祭り
日程：2026年5月3日（日）10時00分〜17時 入場：無料
共催：ATC、一般社団法人steAm BAND、協力：株式会社steAm
10:15〜12:00 ごみに関わるトークイベント ※事前申込制
場所：おおさか ATC グリーンエコプラザ （ATC ビル ITM 棟11階）
クラゲ館プロデューサー中島さち子氏やごみの研究者：総合地球環境学研究所の浅利美鈴氏をはじめとする、ごみや環境にまつわるさまざまな活動実践者・研究者によるトークイベント。
12:00〜15:30 ごみ楽器ワークショップ ※当日受付制
場所：ATCビルITM棟11階
「ごみ×音×創造」をテーマに、自分だけのオリジナル楽器を作る。ペットボトルや空き缶などが思いがけない音へと変わり、完成後は自由に演奏、希望者は KURAGE Band ライブにも参加可能。
16:00〜17:00 ごみ楽器ライブ（KURAGE Band）※自由観覧
場所：海辺のステージ
万博のクラゲ館から生まれた、中島さち子率いる多文化協奏バンドKURAGE Bandが高校生軽音部や来場者と“ごみ楽器”を手にライブを実施。ごみが音楽へと生まれ変わり、会場全体がステージになる。
【画像】『ごみ祭り』ビジュアル
ATCは、大阪・関西万博会場に一番近い複合施設。『ごみ祭り』は、万博シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」（クラゲ館）と共に実施してきた「ごみ祭り：ごみアートコンテスト」が進化するもの。
“音”の可能性へと広げ、捨てられた素材から楽器をつくり、音を奏でる体験型イベントとなる。
日程：2026年5月3日（日）10時00分〜17時 入場：無料
共催：ATC、一般社団法人steAm BAND、協力：株式会社steAm
10:15〜12:00 ごみに関わるトークイベント ※事前申込制
場所：おおさか ATC グリーンエコプラザ （ATC ビル ITM 棟11階）
クラゲ館プロデューサー中島さち子氏やごみの研究者：総合地球環境学研究所の浅利美鈴氏をはじめとする、ごみや環境にまつわるさまざまな活動実践者・研究者によるトークイベント。
12:00〜15:30 ごみ楽器ワークショップ ※当日受付制
場所：ATCビルITM棟11階
「ごみ×音×創造」をテーマに、自分だけのオリジナル楽器を作る。ペットボトルや空き缶などが思いがけない音へと変わり、完成後は自由に演奏、希望者は KURAGE Band ライブにも参加可能。
16:00〜17:00 ごみ楽器ライブ（KURAGE Band）※自由観覧
場所：海辺のステージ
万博のクラゲ館から生まれた、中島さち子率いる多文化協奏バンドKURAGE Bandが高校生軽音部や来場者と“ごみ楽器”を手にライブを実施。ごみが音楽へと生まれ変わり、会場全体がステージになる。