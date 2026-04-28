自身のXで公開

驚きの球速が話題だ。プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスに所属する人気お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行が、今季初登板を自身のXで報告。最速145キロを計測した投球ぶりを披露すると、ファンから驚きの声があがっている。

セットポジションからゆったりしたフォームで豪快に投げ込んだ。高岸は19日にエイジェック佐野野球場で行われた千葉戦の5回に2番手として登板。打者3人と対戦し、無安打無失点に抑えた。9番黒川へ2-2から投げ込んだ内角のストレートは、145キロを記録している。

自身のYouTubeで「【150キロへの道】2026年初登板！高岸vs千葉打線」として登板の様子を動画公開。Xではそれを引用して、「34歳になる2026年！シーズン初登板！渾身のエール球を投げました！」とつづると、ファンからは反響が相次いでいる。

「MAX145キロ！一昔前なら球速だけならエース格やん」

「びっくりした」

「2軍の試合に普通に出てそう」

「145投げる芸人は世界中見ても何人かしかいないのでは？！」

「プロになった数年前より断然いい球投げてるのすごい」

「いや速いって！！」

「シンプルにすげー」

「やれば出来る！！自分に挑戦し続ける姿、素直にカッコいい」

「30半ばのお笑い芸人が145投げてるんじゃねーよホントにｗｗｗ」

済美高時代はプロ注目の投手だった高岸。2022年には栃木に入団し、芸人と野球選手の二刀流として活躍している。昨年6月のイースタン・リーグの始球式では、148キロを記録し話題を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）