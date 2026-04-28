ＭＬＢが米スタンフォード大の佐々木麟太郎が２６日（日本時間２７日）のフロリダ州立大戦で放った逆転サヨナラ満塁弾に反応した。

２７日（同２８日）に公式Ｘで「日本のスラッガー・佐々木麟太郎がサヨナラ満塁ホームランを放ち、今週末にスタンフォードがフロリダ州立大をスイープで下すのに貢献」と驚いた表情の絵文字もつけた。普段はメジャーリーガーに関する投稿が多いだけに異例の反応と言える。

佐々木は同戦の３−４で迎えた九回無死満塁で、左腕の外角直球を強振。逆方向へ放った打球は左中間フェンスを越えた。ベースを一蹴すると、本塁手前でヘルメットを投げ、待ち構えるナインの輪に飛び込んだ。実況も大興奮で、スタンドのファンからは総立ちで拍手を送られていた。

佐々木は、２０２６年はここまで４０試合に出場して打率・２６３。ともにチームトップの１４本塁打、３４打点を記録してる。

５月中旬までリーグ戦を戦い、６月の全米大学選手権進出を目指す。公式戦後にソフトバンクとの交渉が解禁され、７月の大リーグのドラフト会議でも指名の対象となる。

ネットでは「佐々木麟太郎はメジャードラフトで」、「スタンフォードは本物をつかんだよ」、「あのバットの音はまさに映画のようだった」と驚きの声が相次いだ。