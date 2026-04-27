7月24日に公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のメインビジュアルが公開された。

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『ちいかわ』は、2020年にイラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で連載を開始した漫画作品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといった個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が人気を博している。全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、2022年から放送されているアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を超えるなど、世界中で愛される人気コンテンツとなっている。

今回映画化されるのは、シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」。原作者のナガノが脚本を担当し、監督は『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズの及川啓、アニメーション制作は『劇場版ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのサイピクが務める。

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いものみーんな実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは。

公開されたメインビジュアルには、なにやら赤いうろこのようなものを手にしているちいかわ、さすまたを構えてキリっとした表情を見せるハチワレ、島で渡される武器“びんよよ”を手にしたうさぎに加え、マイペースに波遊びをしているモモンガ、古本屋、くりまんじゅう、シーサー、後ろ姿もたくましいラッコの姿が。さらには本作の重要キャラクターであるセイレーンと人魚たち、味自慢エプロンが目を引く島二郎、手をつないでいる島民、ヒトハとフタバの姿も描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）