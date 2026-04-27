【レポート】草磲剛、稲垣吾郎との日傘エピソードを披露！「稲垣吾郎さんが日傘のパイオニアなんですよ」

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草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）が4月27日に開催された『サントリー“GREEN DA・KA・RA”新CM＆「おやこひがさ大作戦！」発表会』に登壇した。

■日傘を差しながら登場

草なぎは5月1日からより全国で放映される新CM「お天道様と日陰」篇に出演。この日のイベントでは、新CMのお披露目後、草なぎがステージに登場。会場にはセミの鳴き声が響き、太陽を模したパネルが登場するなど、夏の暑さをイメージした演出が施されていたた。

日傘を差しながら登場した草なぎは、「かわいいでしょ？ 僕もかわいいですか？」と問いかけ、会場の笑いを誘った。さらに、冷えた“GREEN DA・KA・RA”を口にすると、「うるおう～！ 今年は猛暑日を飛び越えて酷暑日なので、水分補給は大事です」とコメント。そして、「油断ならないのでもう一口…うるおう～！」と笑顔を見せ、草なぎらしい飾らないコメントで場を和ませた。

■自身の暑さ対策を披露

その後のトークセッションでは、「撮影などで外に出ると危ないなと感じることがあります。香取慎吾さんと酷暑のことを『ヤツ』と呼んでいて、『ヤツ（酷暑）』がくるんですよ。でも外に出ないわけにはいかないので、水分補給をしっかりして、日傘を持って、夏はいい思い出を作りたいです」と語り、自身の暑さ対策を明かした。

さらに「稲垣吾郎さんが日傘のパイオニアなんですよ。20年前くらいから使っていて、当時は不思議に思っていたけど、今思えばすごいなと。10年ほど前にプレゼントでもらったこともありますが、その日傘はどこかにいってしまいました…」と日傘のエピソードを披露し、会場の笑いを誘った。

これを受けて、サントリーからあらたな取り組み「おやこひがさ大作戦！」で提供される“GREEN DA・KA・RA”オリジナルの日傘がサプライズで贈呈されると、「ちょうどいい！ 新しい地図のふたりにも渡したいと思います！ おしゃれで、『ヤツ（酷暑）』を防ぐには心強い。日傘を持って、水分補給をして、夏を楽しみたいと思います！」と笑顔で喜びの気持ちを表した。

■100人のエキストラとの新CMの撮影秘話

新CMについての話題では、100人以上のエキストラと一緒に撮影したエピソードを披露。「映像が素敵で CGに見えるのですが、ロケーションで100人以上のエキストラの方とリアルで撮影したので、すごい楽しかったです。人数が多いと息をそろえるのが大変なところがあって、何回か取り直しましたが、全員の動きが揃った瞬間には『やったー！』という歓声があがったのが楽しかったです」と撮影を振り返った。

さらに、やぐらの上での盆踊りシーンについても「エキストラの皆さんと盆踊りを踊ると懐かしさを感じて楽しかったです。その時その瞬間を生きているので、思わずグルーヴが出て、無意識に体が動いてしまいました」と語り、撮影現場の楽しげな様子を伝えた。

■草なぎがこの夏に行きたい場所は？

フリップトークでは、“GREEN DA・KA・RA”と日傘で暑さ対策をしながら行きたい場所として「遊園地」と発表。「昔はジェットコースターのようなアクティブな乗り物が好きだったけど、今はのんびり観覧車に乗って自分と向き合ってみたい。大人になるとひとりになる時間が減るので、あえてぽつんとひとりになる時間を大切にしたい」と落ち着いた遊園地の楽しみ方を披露した。

最後には、「水分補給はもちろん、日傘を日常的なものにすることで、出かけられるところも範囲が増えると思うので、水分補給と日傘をセットにして、少しでも夏の思い出を作ってほしいです。ゴールデンウイークも始まりますが、“GREEN DA・KA・RA”と日傘で暑さ対策をしっかりして、楽しい連休を過ごしてください」とメッセージを送り、イベントを締めくくった。

■関連リンク

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