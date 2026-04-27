女子ゴルフの福田萌維（20＝ニトリ）が今月、自動車販売・整備を中心とする地域密着型の自動車ディーラー「佐賀トヨタ自動車株式会社」（本社・佐賀市）とスポンサー契約を締結した。マネジメント事務所が27日に発表した。福田は今月から同社のロゴをキャディーバックに掲出し、車両「アルファード」の貸与を受けツアーを転戦する。

和歌山県出身の福田は宮崎・日章学園高に進学し、現在ツアーで活躍している菅楓華、荒木優奈らとともに全国優勝を果たした。プロ1年目の昨季は下部ツアーでバーディー数1位になるなど実績を残し、今季は下部ツアー、レギュラーツアーに参戦し、初優勝を目指している。同社は、ゴルファーとしての将来性や九州でゴルフの腕を磨いてきた経歴から支援を決めた。

福田は「このたび、佐賀トヨタ自動車様とスポンサー契約を結ばせていただきました。このような素晴らしいご縁をいただけたことに心から感謝しています。今シーズンは佐賀トヨタ自動車様とともに、1試合1試合を大切に、全力でプレーして参ります。これからも応援よろしくお願いいたします」とコメントした。