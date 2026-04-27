御嶽山が、国定公園になりました。国定公園に指定されたのは、岐阜県と長野県にまたがる約2万8000ヘクタールのエリアで、御嶽山で58か所目です。火山地形特有のダイナミックな景観に加え、山岳信仰の対象として守られてきた点などが評価されました。

【写真を見る】落ち葉や石を持って帰ると…“自然公園法”に違反のおそれ 罰則も？ 国定公園での注意点 御嶽山も4月から指定

「国定公園」と「国立公園」の違いは何なのか。国立公園とは、日本を代表する景勝地で35か所あります。代表地としては、伊勢志摩・知床・富士山などがあり、指定・管理とも国です。国定公園とは、国立公園に準ずる公園で、御嶽山が新たに指定されて58か所となりました。指定は国ですが管理は都道府県です。

国定公園のメリットは？

国定公園になると、どんなメリットがあるのか。



江戸川大学国立公園研究所の奥山正樹所長に聞いたところ、「知名度UP。保護・利用の推進。管理費の一部が国から交付される」ということで、資金面でも都道府県にとってはメリットがあります。



岐阜県の担当者にも聞いたところ、「外国人を含めて人を呼び込める大きなチャンス。ただ、御嶽山は噴火の事故があったので、安全面に最大限配慮して魅力をアピールしたい」ということでした。

東海3県の国定公園 どこがある？

東海三県にある国定公園をご紹介します。



愛知県にある「愛知高原国定公園」。愛知県北部の三河山地や矢作川上流など、山と川の美しい景観が特徴です。「三河湾国定公園」は、伊勢湾・三河湾の海岸地域を中心に広い範囲で指定されていて、伊良湖岬や竹島などが含まれます。



岐阜県にある「飛騨木曽川国定公園」。七宗町の飛水峡、美濃加茂市などを流れる日本ラインなどが見どころです。「揖斐関ケ原養老国定公園」は、揖斐川町の華厳寺や養老の滝などがあります。



三重県にある「鈴鹿国定公園」。鈴鹿山脈の鈴鹿セブンマウンテンや、湯の山温泉、御在所ロープウェイも有名です。「室生赤目青山国定公園」は、険しい山の赤目香落渓エリアと、なだらかな起伏の青山高原エリアと対照的な2つの景観が楽しめます。

プロに聞く 初夏にオススメの国定公園

旅行ジャーナリストの村田和子さんに、初夏にオススメの3か所を選んでいただきました。



まずは、北海道の「大沼国定公園」。100を超える島が浮かぶ大沼という湖から、遊覧船に乗って活火山の駒ヶ岳を見ることができます。これからの季節は、新緑はもちろん、今年は山頂の雪と桜の見頃が重なるかもしれないとのことです。サイクリングやセグウェイも楽しめます。



次は、山口県の「北長門海岸国定公園」。海上のアルプスとも呼ばれる青海島は、断崖絶壁や洞窟が16キロにわたって続く、自然の美術館です。さらに、クルマのCMで話題になった1780メートルの角島大橋。見ても渡ってもワクワクし、春は海が穏やかで、コバルトブルーとエメラルドグリーンが見られます。



最後に、長野県・静岡県・愛知県にまたがる「天竜奥三河国定公園」。茶臼山の芝桜が圧巻です。今年は、5月9日(土)～6月7日(日)まで芝桜まつりを開催。さらに、天竜峡の川下りなど大自然を満喫できる国定公園です。

｢落ち葉｣を持って帰ると…“自然公園法”に違反のおそれ

ただ、「国定公園」では注意が必要なことも。



江戸川大学国立公園研究所の奥山所長よりますと、「動物の捕獲、落ち葉・石の持ち帰り、植物の採取、木の伐採は原則禁止。自然公園法に違反すると罰則もあります」ということで、一部許可が下りれば大丈夫なところもありますが、やめてください。

国定公園が増えていくと、「クマ出没が抑えられるのではないか」という考えもあります。こちらは奥山所長の研究中のテーマですが、クマの出没はドングリの凶作や過疎化が原因と言われていますが、山を保護することによって「クマの出没被害を減らすことに繋がるかもしれない」という期待が寄せられています。