　27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比53.2％増の5323億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.5％増の4312億円だった。

　個別では上場　Ｔｒａｃｅｒｓ　米国債０－２年ラダー <2093> 、ＮＺＡＭ　上場投信　ＮＡＳＤＡＱ１００ <2087> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ＳＭＤＡＭ　日経２２５ <1397> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> など75銘柄が新高値。グローバルＸ　ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　天然ガス上場投資信託 <1689> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> など20銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではグローバルＸ　ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> が5.17％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.67％高、グローバルＸ　新成長インフラ－日本株式 <2847> が3.64％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　産業用金属 <1686> が3.30％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.09％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＺＡＭ　先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は14.71％安、ＮＺＡＭ　Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は6.23％安、ＮＥＸＴ　医薬品 <1621> は3.35％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が821円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2964億3100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2025億600万円を大きく上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が331億600万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が308億9700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が200億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が140億2400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が127億2700万円の売買代金となった。

株探ニュース