27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比53.2％増の5323億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.5％増の4312億円だった。



個別では上場 Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０－２年ラダー <2093> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＡＳＤＡＱ１００ <2087> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ＳＭＤＡＭ 日経２２５ <1397> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> など75銘柄が新高値。グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> が5.17％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.67％高、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> が3.64％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.30％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.09％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は14.71％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は6.23％安、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> は3.35％安と大幅に下落した。



日経平均株価が821円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2964億3100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2025億600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が331億600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が308億9700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が200億7000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が140億2400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が127億2700万円の売買代金となった。



株探ニュース