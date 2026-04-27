『サバ缶、宇宙へ行く』舞台の福井県でフジ月9枠“歴代最高”個人全体視聴率の快挙 主演・北村匠海は喜び語る「応援は僕らの糧になる」【コメントあり】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第1話（13日放送）が、物語の舞台である福井県のフジテレビ系列の福井テレビにて、個人全体視聴率13.0％、世帯視聴率22.9％の高視聴率を獲得したことが27日までに分かった。同局において、個人全体視聴率の集計を開始した2021年以降の月9枠における歴代最高視聴率となり、記録を塗り替える快挙を成し遂げた。同作では福井県小浜市でのロケも敢行している。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
単なる地方発の物語に留まらず、北村演じる新米教師・朝野と、悩みや葛藤を抱えながらも前を向く生徒たちのリアリティーあふれる姿が、全世代の共感を呼んでいる。SNSでは、ハッシュタグ「#さばうちゅ」が放送のたびにトレンド入りを果たし、「月曜から元気をもらえる作品」、「実話ならではの重みと、若者のエネルギーが胸アツ」、「（北村演じる）先生と（神木隆之介演じる）JAXAがどう関わっていくのか楽しみ」などと称賛と期待の声が寄せられた。また福井県にゆかりある視聴者の方からは、「まさか地元が月９に出るなんて！」、「地元の高校生が宇宙を目指したことに改めて感動。日本の誇り！」などの声が寄せられた。
主役を務める北村は「福井県の皆様の応援は僕らの糧になるのでうれしい」と喜びを語り、今後の“さばうちゅ”について「ノスタルジックな雰囲気と次に進んでいくポジティブなエネルギーがさらにつまっていきます。 “うちのサバ缶を宇宙に飛ばす”、視聴者の皆様にもその夢を応援していただけたら」とコメントした。
■北村匠海コメント
◆福井県内で高視聴率を獲得し、たくさんの方にご覧いただいています。率直な感想は？
「素直にとってもうれしいです。小浜で使われている方言を皆さん、“若狭弁”とおっしゃるんですけども、生徒たちが話している言葉をものすごくほめてくださって。小浜で撮影させていただいている意味が作品に反映できているのかなと感じています。福井県の皆様の応援は僕らの糧になるのでうれしいですし、この作品をきっとずっと大切にしてくださるのだろうなと思い、その第一歩として、数字に出てよかったなと思います」
◆放送が始まってから改めて、感じている本作の魅力は？
「自分としては学園ドラマとして新鮮だなと感じていますし、なにより生徒のみんなの良さがしっかり伝わるドラマになっているなと感じました。第１話では僕や神木くんが物語を進めていく上で前に立っていましたが、少しずつ生徒たちが前にでてみんなの印象や良さが伝わっていることがとてもうれしく思います」
◆本日３話放送ですが、1話からの総括含め今後の『さばうちゅ』の見どころは？
「１期生が卒業して、２期生に夢が受け継がれていきます。１期生のみんながこのドラマに何を残してくれるのか、彼らはどの道に進んでいくのか、見届けていただけたらと思います。ノスタルジックな雰囲気と次に進んでいくポジティブなエネルギーがさらにつまっていきますので、注目していただきたいです。“うちのサバ缶を宇宙に飛ばす”ことを真剣に目指しているので、視聴者の皆様にもその夢を応援していただけたらと思います」
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
単なる地方発の物語に留まらず、北村演じる新米教師・朝野と、悩みや葛藤を抱えながらも前を向く生徒たちのリアリティーあふれる姿が、全世代の共感を呼んでいる。SNSでは、ハッシュタグ「#さばうちゅ」が放送のたびにトレンド入りを果たし、「月曜から元気をもらえる作品」、「実話ならではの重みと、若者のエネルギーが胸アツ」、「（北村演じる）先生と（神木隆之介演じる）JAXAがどう関わっていくのか楽しみ」などと称賛と期待の声が寄せられた。また福井県にゆかりある視聴者の方からは、「まさか地元が月９に出るなんて！」、「地元の高校生が宇宙を目指したことに改めて感動。日本の誇り！」などの声が寄せられた。
主役を務める北村は「福井県の皆様の応援は僕らの糧になるのでうれしい」と喜びを語り、今後の“さばうちゅ”について「ノスタルジックな雰囲気と次に進んでいくポジティブなエネルギーがさらにつまっていきます。 “うちのサバ缶を宇宙に飛ばす”、視聴者の皆様にもその夢を応援していただけたら」とコメントした。
■北村匠海コメント
◆福井県内で高視聴率を獲得し、たくさんの方にご覧いただいています。率直な感想は？
「素直にとってもうれしいです。小浜で使われている方言を皆さん、“若狭弁”とおっしゃるんですけども、生徒たちが話している言葉をものすごくほめてくださって。小浜で撮影させていただいている意味が作品に反映できているのかなと感じています。福井県の皆様の応援は僕らの糧になるのでうれしいですし、この作品をきっとずっと大切にしてくださるのだろうなと思い、その第一歩として、数字に出てよかったなと思います」
◆放送が始まってから改めて、感じている本作の魅力は？
「自分としては学園ドラマとして新鮮だなと感じていますし、なにより生徒のみんなの良さがしっかり伝わるドラマになっているなと感じました。第１話では僕や神木くんが物語を進めていく上で前に立っていましたが、少しずつ生徒たちが前にでてみんなの印象や良さが伝わっていることがとてもうれしく思います」
◆本日３話放送ですが、1話からの総括含め今後の『さばうちゅ』の見どころは？
「１期生が卒業して、２期生に夢が受け継がれていきます。１期生のみんながこのドラマに何を残してくれるのか、彼らはどの道に進んでいくのか、見届けていただけたらと思います。ノスタルジックな雰囲気と次に進んでいくポジティブなエネルギーがさらにつまっていきますので、注目していただきたいです。“うちのサバ缶を宇宙に飛ばす”ことを真剣に目指しているので、視聴者の皆様にもその夢を応援していただけたらと思います」