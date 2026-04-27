これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、魚沼市と南魚沼地域に融雪注意報が発表されています。融雪による土砂災害にご注意ください。



◆27日(月)これからの天気

広い範囲で雨となるでしょう。夕方以降はだんだんと雨が弱まり、夜には各地ともやむ見込みです。



降水確率は、午後6時にかけて70%以上のところが多くなっています。



◆27日(月)の予想最高気温

最高気温は、13～16℃の予想です。

昨日より7℃以上低くなるでしょう。

各地とも平年と比べると低く、湯沢町は6℃低くなりそうです。