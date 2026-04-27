【タカノフルーツパーラー】花束がモチーフの母の日限定パフェ全9種が登場
タカノフルーツパーラーは、5月10日までの間、花束をモチーフにした「母の日」のパフェ全9種を提供する。
税込価格:2,640円
提供期間:5月1日〜5月10日
新宿本店「母の日パフェ」◆新宿郄島屋店「母の日パフェ」
税込価格:2.310円
提供期間:5月1日〜5月10日
※「母の日パフェ」を注文した場合、税込440円でコーヒーまたは紅茶が頼める。
新宿郄島屋店「母の日パフェ」◆池袋東武店「ストロベリーパフェ〜母の日ver.〜」
税込価格:2,420円
提供期間:5月1日〜5月10日
池袋東武店「ストロベリーのパフェ〜母の日ver.〜」◆京急上大岡店「母の日パフェ」
税込価格:2,200円
提供期間:5月1日〜5月10日
京急上大岡店「母の日パフェ」◆JR名古屋郄島屋店「母の日パフェ〜宮崎マンゴー･苺･さくらんぼ〜」
税込価格:2,750円
提供期間:4月20日〜5月10日
※「母の日パフェ〜宮崎マンゴー･苺･さくらんぼ〜」を注文した場合、税込440円でコーヒーまたは紅茶が頼める。
JR名古屋郄島屋店「母の日パフェ〜宮崎マンゴー・苺・さくらんぼ〜」◆横浜郄島屋店「母の日パフェ」
税込価格:2,310円
提供期間:5月1日〜5月10日
横浜郄島屋店「母の日パフェ」◆川越丸広店「母の日パフェ」
税込価格:2,200円
提供期間:5月1日〜5月10日
川越丸広店「母の日パフェ」◆アトレ吉祥寺店「母の日パフェ」
税込価格:2,310円
提供期間:5月1日〜5月10日
アトレ吉祥寺店「母の日パフェ」◆パフェリオ本店「母の日パフェ」
税込価格:1,430円
提供期間:5月1日〜5月10日
パフェリオ本店「母の日パフェ」