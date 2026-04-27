【タカノフルーツパーラー】花束がモチーフの母の日限定パフェ全9種が登場

タカノフルーツパーラーは、5月10日までの間、花束をモチーフにした「母の日」のパフェ全9種を提供する。

【すべての画像はこちら】花束をモチーフにした全9種のパフェ

◆新宿本店「母の日パフェ」

税込価格:2,640円

提供期間:5月1日〜5月10日

新宿本店「母の日パフェ」

◆新宿郄島屋店「母の日パフェ」

税込価格:2.310円

提供期間:5月1日〜5月10日

※「母の日パフェ」を注文した場合、税込440円でコーヒーまたは紅茶が頼める。

新宿郄島屋店「母の日パフェ」

◆池袋東武店「ストロベリーパフェ〜母の日ver.〜」

税込価格:2,420円

提供期間:5月1日〜5月10日

池袋東武店「ストロベリーのパフェ〜母の日ver.〜」

◆京急上大岡店「母の日パフェ」

税込価格:2,200円

提供期間:5月1日〜5月10日

京急上大岡店「母の日パフェ」

◆JR名古屋郄島屋店「母の日パフェ〜宮崎マンゴー･苺･さくらんぼ〜」

税込価格:2,750円

提供期間:4月20日〜5月10日

※「母の日パフェ〜宮崎マンゴー･苺･さくらんぼ〜」を注文した場合、税込440円でコーヒーまたは紅茶が頼める。

JR名古屋郄島屋店「母の日パフェ〜宮崎マンゴー・苺・さくらんぼ〜」

◆横浜郄島屋店「母の日パフェ」

税込価格:2,310円

提供期間:5月1日〜5月10日

横浜郄島屋店「母の日パフェ」

◆川越丸広店「母の日パフェ」

税込価格:2,200円

提供期間:5月1日〜5月10日

川越丸広店「母の日パフェ」

◆アトレ吉祥寺店「母の日パフェ」

税込価格:2,310円

提供期間:5月1日〜5月10日

アトレ吉祥寺店「母の日パフェ」

◆パフェリオ本店「母の日パフェ」

税込価格:1,430円

提供期間:5月1日〜5月10日

パフェリオ本店「母の日パフェ」