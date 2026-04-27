『ふしぎ遊戯』初のBlu-ray BOX化 テレビシリーズ52話+OVA全9話＆特典映像収録 原作・渡瀬悠宇「ジャケットは現在鋭意制作中です！」

『ふしぎ遊戯』初のBlu-ray BOX化 テレビシリーズ52話+OVA全9話＆特典映像収録 原作・渡瀬悠宇「ジャケットは現在鋭意制作中です！」