『ふしぎ遊戯』初のBlu-ray BOX化 テレビシリーズ52話+OVA全9話＆特典映像収録 原作・渡瀬悠宇「ジャケットは現在鋭意制作中です！」
テレビアニメ『ふしぎ遊戯』のBlu-ray BOXが、8月26日に発売される。1995年4月から96年3月まで全52話が放送された本作が、30年越しに初のBlu-ray BOX化となる。あわせて、原作・渡瀬悠宇氏のコメントが公開された。
【画像】今見てもよすぎ！30年前に放送された『ふしぎ遊戯』場面カット
本作は、『少女コミック』（小学館刊・現『Sho-Comi』）に連載されていた渡瀬氏による同名漫画が原作で、男女問わず多くのファンに愛される冒険ファンタジーアニメ。人気を受けて、96年には原作にない完全オリジナルストーリーの「オリジナルビデオシリーズ『ふしぎ遊戯』」全3話が制作。さらに97年〜98年には、原作コミックス第14巻から第18巻にあたる部分で、七星士たちの過去が明らかとなる「オリジナルビデオシリーズ『ふしぎ遊戯 第二部』」全6話も制作された。
Blu-ray BOXには、HDリマスター版のテレビシリーズとOVAシリーズが収録。渡瀬氏新規描きおろしイラストを使用した三方背ケース、スタジオぴえろ新規描き下ろしイラストを使用したデジジャケット、新規インタビュー等を収録したブックレットが付属。ファン必携の豪華仕様で届けられる。
■原作：渡瀬悠宇コメント
『ふしぎ遊戯』Blu-rayが発売になります（輝く星の絵文字）ジャケットは現在鋭意制作中です！ブックレットなど特典も充実していますので、ぜひお手に取って楽しんでいただけたらうれしいです（花の絵文字）
■商品詳細
【収録内容】
テレビシリーズ52話+OVA全9話
【映像特典】
◆ミュージッククリップ集（全16曲）☆
◆ノンテロップオープニング ☆
◆『ふしぎ遊戯おつかれ慰安バス旅行〜禁断の女誠温泉篇』その1〜3 ☆
◆『ふしぎ悪戯』1〜6（ギャグ満載の各章に関するショートパロディ）☆
◆『心宿しっかりしなさい！』★
☆2010年発売DVD-BOXおよびOVA-BOXに収録されていた映像特典を再録。
★1996年発売VHS「ふしぎ遊戯 スペシャル〜渡瀬悠宇コレクション〜」に収録されていた映像特典を再録。
【封入特典】
イラストカード
特製ブックレット
【仕様】
渡瀬悠宇描き下ろしイラスト使用三方背ケース
スタジオぴえろ描き下ろしイラスト使用デジジャケット
【画像】今見てもよすぎ！30年前に放送された『ふしぎ遊戯』場面カット
本作は、『少女コミック』（小学館刊・現『Sho-Comi』）に連載されていた渡瀬氏による同名漫画が原作で、男女問わず多くのファンに愛される冒険ファンタジーアニメ。人気を受けて、96年には原作にない完全オリジナルストーリーの「オリジナルビデオシリーズ『ふしぎ遊戯』」全3話が制作。さらに97年〜98年には、原作コミックス第14巻から第18巻にあたる部分で、七星士たちの過去が明らかとなる「オリジナルビデオシリーズ『ふしぎ遊戯 第二部』」全6話も制作された。
■原作：渡瀬悠宇コメント
『ふしぎ遊戯』Blu-rayが発売になります（輝く星の絵文字）ジャケットは現在鋭意制作中です！ブックレットなど特典も充実していますので、ぜひお手に取って楽しんでいただけたらうれしいです（花の絵文字）
■商品詳細
【収録内容】
テレビシリーズ52話+OVA全9話
【映像特典】
◆ミュージッククリップ集（全16曲）☆
◆ノンテロップオープニング ☆
◆『ふしぎ遊戯おつかれ慰安バス旅行〜禁断の女誠温泉篇』その1〜3 ☆
◆『ふしぎ悪戯』1〜6（ギャグ満載の各章に関するショートパロディ）☆
◆『心宿しっかりしなさい！』★
☆2010年発売DVD-BOXおよびOVA-BOXに収録されていた映像特典を再録。
★1996年発売VHS「ふしぎ遊戯 スペシャル〜渡瀬悠宇コレクション〜」に収録されていた映像特典を再録。
【封入特典】
イラストカード
特製ブックレット
【仕様】
渡瀬悠宇描き下ろしイラスト使用三方背ケース
スタジオぴえろ描き下ろしイラスト使用デジジャケット
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