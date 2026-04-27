「勉強しているのに結果が出ない」「なかなか英単語を暗記できない」「長文が読めない」「何から手を付ければいいか分からない」――英語学習において、こうした悩みを抱える人は少なくありません。しかし、それは特別な才能がないからではなく、正しい順番とやり方を知らないだけです。“受かるための戦略”を正しく理解すれば、どんな逆境からでも英語力は飛躍的に伸びていきます。

話題の書『9割受かる英語勉強法』の著者、松原一樹さんに今回は、「英単語を10分で300語覚える方法」5つの手順について教えてもらいました。

英単語を10分で300語覚える方法 5つの手順

前回の連載では「英単語を10分で300語覚える方法」の7つの特徴について解説しました。

今回は、「英単語を10分で300語覚える方法」を具体的に説明していきたいと思います。

次の5つの手順で、「短期間に大量の英単語」をアウトプットできるようにします。

【英単語を10分で300語覚える方法】

◎手順（1）（準備）……知っている単語と、知らない単語の仕分けをする

知らない単語には、レ点（チェックマーク）をつけたり、マーカーで色分けしておきます。

◎手順（2）（準備）……読み方がわからない単語には、読み方を振る

カタカナでかまわないので、読み方を書き込んでおきましょう。この暗記法は「声に出す」ことがポイントです。読み方がわからないと声に出せません。

◎手順（3）……チェックのついている単語を読み上げる

（読むときのコツ）

・「意味」の部分を赤シートなどで隠しながら「単語（発音）→意味」の順で声に出します。

・最初は「ほとんど、意味がわからない」と思うので、その都度、意味を確認します。

・一単語につき、1〜2秒で次に進みます。

・チェックのついていない単語（アウトプットできる既知の単語）は読み飛ばします。

・図書館や教室など周囲に人がいる場合は、小声でもかまいません（自分に聞こえることが大切）

（例）

「burden（バードゥン）、意味わからないな。『重荷』か。次」

「jam（ジャム）、これは何だろう？ 『渋滞』か。次」

「administration（アドミニストレイション）、『経営』か。次」

一瞬でも意味を覚えたら、次にいきます。

はじめのうちはすぐに忘れてしまうかもしれませんが、忘れても大丈夫です。何度も繰り返すうちに、必ず記憶に定着します。

◎手順（4）……「10分300語」を3回繰り返す

1回（10分）でやめてもかまわないのですが、できれば「3回」、繰り返してください（30分）。

30分を1週間続ければ、300語のうちの「9割」を覚えることができます。

どうしても覚えられない残りの1割は、「単語」と「意味」を紙に書き出してリスト化し、日常的に目を通すようにします（残り1割は、翌週も勉強する）。

◎手順（5）……2週間後にもう一度チェックする

アウトプットできるようになったか、定期的に確認します。

中学レベルの英単語を完璧にするのであれば、参考書は『短文で覚える中学英単語1900（シグマベスト）』（組田幸一郎著 文英堂）がおすすめです。

『短文で覚える中学英単語1900（シグマベスト）』には、入試に必要な1900の英単語・熟語が重要度に応じたレベル表示とともに掲載されています。カタカナで読み方が記されているので、単語力に自信がない人には最適です（みなさんがすでにお持ちの単語帳でも問題ありません）。

「10分で300語」はあくまでも目標基準の時間になりますので、より短く、より多量に学習しても大丈夫です。1冊を「2週間」で終わらせます。

「見出し語」（太字などで見やすくした語）と「派生語」（ある言葉に接頭語や接尾語がついてできた言葉）を一度に覚える必要はありません。まずは「見出し語」を完璧に覚えましょう。