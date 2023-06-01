【斉木楠雄のΨ難】10周年記念奥別ビジュアル公開！ 神谷浩史からお祝いコメントも
2016年7月4日（月）にTVアニメ第1期が放送開始されたアニメ『斉木楠雄のΨ難』、アニメ10周年記念の特別ビジュアルが公開された。
＞＞＞10周年特別ビジュアルをチェック！（写真5点）
ビジュアルは、超能力者・斉木楠雄を中心に楠雄でも思考が読めないミステリアスバカ・燃堂力、中二病キャラ・海藤瞬、完璧美少女・照橋心美、元ヤン・窪谷須亜蓮などのおなじみのキャラクターたちが、飛び出る絵画のように描かれている 10周年の特別仕様となっている。さらにジャンプフェスタ2026にて披露された、超能力でスプーン曲げを披露している斉木楠雄のデフォルメイラストは、10周年の特別アイコンで登場している。
新規イラスト以外にも、2026年はアニメ10周年を様々な企画でお祝いされる。
第1期〜Ψ始動編の全56χ 全280話からΨ推しエピソードを選ぶ投票が、5月1日（金）から始まる。Ψ推しエピソードに加えて、番外編では『メロいと思う話』『やれやれな話』『おっふな話』の投票も募集。Ψ推しエピソードTOP3＆番外編それぞれ第1位を8月16日（日）から期間限定でジャンプチャンネルにて緊急無料配信。さらに推しエピソード上位のエピソードはオンラインクジらにてグッズ販売決定。投票期間は5月1日（金）から5月31日（日）までとなっている。
また、10周年をお祝いして原作・麻生周一先生、桜井弘明監督、斉木楠雄役の神谷浩史からはコメントが到着。
原作・ 麻生周一先生からは、「よくよく聞くと95%はアニメの方でお馴染みの斉Ψアニメがついに10周年！！ 連載が終わって7年も経ちますがおかげでご飯が食べれてます！ ありがおめでとうございます！！」
桜井弘明監督からは、「息継ぎなしでどこまでセリフを言えるかチャレンジしていたのも、ついこの間のその前くらいだと思っていたらすでに 10 年前のこととは驚きです。楠雄のセンスよくキレのいいツッコミは何回聞いても（＆読んでも）面白いです。」
そして斉木楠雄を演じる神谷浩史からは「10年経った今でも『斉木楠雄のΨ難』はその独特の個性で異彩と輝きを放ち続けていると思います！アニメ 10 周年、おめでとうございます！」
アニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年記念企画、今後の続報もお楽しみに。
（C）麻生周一／集英社・PK 学園 R
＞＞＞10周年特別ビジュアルをチェック！（写真5点）
ビジュアルは、超能力者・斉木楠雄を中心に楠雄でも思考が読めないミステリアスバカ・燃堂力、中二病キャラ・海藤瞬、完璧美少女・照橋心美、元ヤン・窪谷須亜蓮などのおなじみのキャラクターたちが、飛び出る絵画のように描かれている 10周年の特別仕様となっている。さらにジャンプフェスタ2026にて披露された、超能力でスプーン曲げを披露している斉木楠雄のデフォルメイラストは、10周年の特別アイコンで登場している。
第1期〜Ψ始動編の全56χ 全280話からΨ推しエピソードを選ぶ投票が、5月1日（金）から始まる。Ψ推しエピソードに加えて、番外編では『メロいと思う話』『やれやれな話』『おっふな話』の投票も募集。Ψ推しエピソードTOP3＆番外編それぞれ第1位を8月16日（日）から期間限定でジャンプチャンネルにて緊急無料配信。さらに推しエピソード上位のエピソードはオンラインクジらにてグッズ販売決定。投票期間は5月1日（金）から5月31日（日）までとなっている。
また、10周年をお祝いして原作・麻生周一先生、桜井弘明監督、斉木楠雄役の神谷浩史からはコメントが到着。
原作・ 麻生周一先生からは、「よくよく聞くと95%はアニメの方でお馴染みの斉Ψアニメがついに10周年！！ 連載が終わって7年も経ちますがおかげでご飯が食べれてます！ ありがおめでとうございます！！」
桜井弘明監督からは、「息継ぎなしでどこまでセリフを言えるかチャレンジしていたのも、ついこの間のその前くらいだと思っていたらすでに 10 年前のこととは驚きです。楠雄のセンスよくキレのいいツッコミは何回聞いても（＆読んでも）面白いです。」
そして斉木楠雄を演じる神谷浩史からは「10年経った今でも『斉木楠雄のΨ難』はその独特の個性で異彩と輝きを放ち続けていると思います！アニメ 10 周年、おめでとうございます！」
アニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年記念企画、今後の続報もお楽しみに。
（C）麻生周一／集英社・PK 学園 R
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