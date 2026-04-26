J2・J3百年構想リーグ、各グループにおける試合結果と勝ち点状況

明治安田J2・J3百年構想リーグは4月25日、第12節の各試合が行われた。

WEST、EASTの各グループで首位チームが勝ち点を積み上げた一方、WEST-Aでは上位陣の勝ち点差が縮まる結果となった。

WEST-Aでは、首位の徳島ヴォルティスが試合を行っていないなか、カターレ富山がFC今治に2-1で勝利し、勝ち点27で徳島と並び2位となった。アルビレックス新潟はFC大阪に1-0で勝利し、勝ち点22で3位につけている。ツエーゲン金沢は奈良クラブに1-0で勝利し、勝ち点17で5位となった。WEST-Aは上位3チームが勝ち点5差のなかにひしめく状態となっている。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎が鹿児島ユナイテッドに1-0で勝利し、勝ち点33で独走の首位となった。2位の鹿児島は敗れたものの勝ち点23を維持し、サガン鳥栖がレイラック滋賀に2-0で勝利して勝ち点21で3位となった。ロアッソ熊本はガイナーレ鳥取に2-0で勝利し、勝ち点16で6位。レノファ山口はギラヴァンツ北九州と2-2、PK戦（8-7）を制して勝ち点20で4位に位置している。FC琉球と大分トリニータは0-0、PK戦（6-5）を制した琉球が勝ち点11で9位となった。

EAST-Aでは、ベガルタ仙台がモンテディオ山形に1-0で勝利し、勝ち点32で首位を快走している。湘南ベルマーレはSC相模原と1-1で引き分け、PK戦（4-2）を制して勝ち点26で2位となった。栃木シティは栃木SCとの対戦を2-1で制し、勝ち点12で10位。ザスパ群馬は横浜FCに3-1で勝利し、勝ち点13で8位となった。

EAST-Bでは、いわきFCが北海道コンサドーレ札幌に1-2で敗れたものの勝ち点26で首位を守った。ヴァンフォーレ甲府は福島ユナイテッドに1-0で勝利し、勝ち点23で2位となった。藤枝MYFCはRB大宮アルディージャと1-1で引き分け、PK戦（3-5）で敗れたものの、勝ち点22で3位に位置している。ジュビロ磐田はFC岐阜に1-0で勝利し、勝ち点16で7位となった。

SNSでは「WEST-Aが混戦になってきた」「仙台と宮崎はこのまま首位独走しそうな感じ」「まだまだわからない」「宮崎が断トツなんは予想外や」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）