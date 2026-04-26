宮舘涼太がカラフル衣装を大放出！「どのオフショも舘さんの魅力満載」「色んな舘様が見られてうれしい」「可愛すぎて寿命伸びる」「赤い衣装がお似合い」「3枚目が好き」

【写真】鮮やか！宮舘涼太のカラフルコーデに注目集まる

Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramで、ニットやスーツなどカラフルな衣装をまとったオフショット写真を披露した。

■宮舘涼太「オドロウゼ！」オフショット写真を大放出

宮舘涼太は「オドロウゼ！」と綴り、計7点の写真を公開。1枚目はイエローのニットに首元にはヒョウ柄のスカーフ。赤いグローブとスカーフをアクセントにしたカラフルニットコーデ。2枚目はデニムにジャケットを合わせた大人カジュアルスタイルで、胸には大ぶりの白バラのコサージュで華やかさをプラス。

3枚目はバケツを持って笑うおちゃめなショット。4枚目はその雰囲気をまとったままカメラ目線で柔和な笑顔を浮かべている。一転、5枚目は真剣な表情を見せるなど衣装に加えて宮舘の表情でも目を引く写真が並んでいる。

この投稿には、「どのオフショも舘さんの魅力満載」「色んな舘様が見られてうれしい」「可愛すぎて寿命伸びる」「赤い衣装がお似合い」など称賛の声が寄せられたほか、5枚目の写真の後ろに渡辺翔太の姿を見つけたファンからは「渡辺さんの存在がいいですね」「フラフープしょっぴーがいる笑」との声も寄せられていた。

■写真：宮舘涼太のカラフルコーデに注目集まる