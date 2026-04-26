25日、新潟県妙高市の妙高山で登山をしていた中国人男性が足を滑らせて転落し、県警航空隊のヘリコプターに救助されました。命に別状はありません。



25日午前10時半ごろ、妙高山を登山していた横浜市に住む中国人男性(40代)から「登山道から転落した」と警察に通報がありました。男性は登山道を迂回しようとして足を滑らせ約20mほど転落し、県警ヘリに救助されました。肩やひじなどを打ち、病院に搬送されましたが命に別状はありません。男性は登山歴が20年ほどあり、装備も持っていたということです。



警察は登山する際の注意点として、天候の情報収集や登山計画書の提出、スマホの携帯、春先はクマの出没に備えてラジオや鈴など、音の鳴るものを携帯してほしいと呼びかけています。