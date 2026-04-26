【PEANUTS】『cookpad plus』増刊号はスヌーピー ハンディ扇風機（USB充電ケーブルつき）が付録
毎号人気キャラクターとコラボした豪華付録で話題を呼ぶ『cookpad plus（クックパッド プラス）』。2026年夏号が5月25日に扶桑社より発売となる。通常号は、以前に紹介したスヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ。そして増刊号は、ハンディ扇風機＜USB充電ケーブルつき＞が付録。
＞＞＞『cookpad plus』2種類の付録や掲載料理をチェック！（写真17点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そんなピーナッツ誕生75周年記念のアートがデザインされた、スヌーピーのハンディ扇風機が雑誌付録として初登場。
スヌーピーの表情がとってもキュートなハンディ扇風機。持ち手には75周年記念のロゴがプリントされている。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、手持ちはもちろん、付属のスタンドに立てれば卓上でも使える。
さらにスタンドのフチにスマートフォンを載せて、動画などを手ぶらで楽しむことも可能だ。USB充電ケーブルもついており、ワンタッチでスイッチONするだけで、3段階の風量調節が可能。誰でも簡単に使用できる。
誌面では、インタビューに宮舘涼太（Snow Man）が登場。巻頭特集は「夏のレシピ大集合Special」、他にも「夏休みにぴったり！ パスタ＆ごはんの絶品レシピ」や連載企画・Kis-My-Ft2 横尾渉さん 「君のためのワタルごはん」など試してみたいレシピがたくさん。
通常号は「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付録。お好きな付録をゲットしよう。
＞＞＞『cookpad plus』2種類の付録や掲載料理をチェック！（写真17点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
スヌーピーの表情がとってもキュートなハンディ扇風機。持ち手には75周年記念のロゴがプリントされている。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、手持ちはもちろん、付属のスタンドに立てれば卓上でも使える。
さらにスタンドのフチにスマートフォンを載せて、動画などを手ぶらで楽しむことも可能だ。USB充電ケーブルもついており、ワンタッチでスイッチONするだけで、3段階の風量調節が可能。誰でも簡単に使用できる。
誌面では、インタビューに宮舘涼太（Snow Man）が登場。巻頭特集は「夏のレシピ大集合Special」、他にも「夏休みにぴったり！ パスタ＆ごはんの絶品レシピ」や連載企画・Kis-My-Ft2 横尾渉さん 「君のためのワタルごはん」など試してみたいレシピがたくさん。
通常号は「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付録。お好きな付録をゲットしよう。
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