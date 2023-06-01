[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](ラット・フェルレフ・スタディオン)

※27:00開始

<出場メンバー>

[NACブレダ]

先発

GK 99 D. Bielica

DF 3 デニス・オドイ

DF 4 B. Kemper

DF 8 クリント・リーマンス

DF 20 F. Oldrup Jensen

MF 7 チャールズ=アンドレアス ブリム

MF 10 M. Nassoh

MF 11 R. Paula

MF 14 カマル ソワー

MF 16 M. Balard

FW 9 M. Soumano

控え

GK 1 R. Kortsmit

GK 31 コスタス・ランプロー

DF 15 エネス・マフトヴィック

DF 21 J. Candelaria

DF 22 R. Hillen

DF 25 C. Valerius

MF 90 ルイス・ホルトビー

FW 19 アミン・サラマ

FW 24 アンドレ・アイェウ

FW 26 P. Reulen

FW 32 J. Talvitie

FW 55 B. Ghalidi

監督

Carl Hoefkens

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 10 オスカル・グロフ

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 52 P. Reverson

GK 62 A. El Hani

DF 4 板倉滉

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 30 アーロン・バウマン

DF 45 R. van de Pavert

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 M. Carrizo

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ガルシア・ジュニェントオスカル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります