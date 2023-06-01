NACvsアヤックス スタメン発表
[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](ラット・フェルレフ・スタディオン)
※27:00開始
<出場メンバー>
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 3 デニス・オドイ
DF 4 B. Kemper
DF 8 クリント・リーマンス
DF 20 F. Oldrup Jensen
MF 7 チャールズ=アンドレアス ブリム
MF 10 M. Nassoh
MF 11 R. Paula
MF 14 カマル ソワー
MF 16 M. Balard
FW 9 M. Soumano
控え
GK 1 R. Kortsmit
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 21 J. Candelaria
DF 22 R. Hillen
DF 25 C. Valerius
MF 90 ルイス・ホルトビー
FW 19 アミン・サラマ
FW 24 アンドレ・アイェウ
FW 26 P. Reulen
FW 32 J. Talvitie
FW 55 B. Ghalidi
監督
Carl Hoefkens
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 52 P. Reverson
GK 62 A. El Hani
DF 4 板倉滉
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
DF 45 R. van de Pavert
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
※27:00開始
<出場メンバー>
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 3 デニス・オドイ
DF 4 B. Kemper
DF 8 クリント・リーマンス
DF 20 F. Oldrup Jensen
MF 7 チャールズ=アンドレアス ブリム
MF 10 M. Nassoh
MF 11 R. Paula
MF 14 カマル ソワー
FW 9 M. Soumano
控え
GK 1 R. Kortsmit
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 21 J. Candelaria
DF 22 R. Hillen
DF 25 C. Valerius
MF 90 ルイス・ホルトビー
FW 19 アミン・サラマ
FW 24 アンドレ・アイェウ
FW 26 P. Reulen
FW 32 J. Talvitie
FW 55 B. Ghalidi
監督
Carl Hoefkens
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 52 P. Reverson
GK 62 A. El Hani
DF 4 板倉滉
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
DF 45 R. van de Pavert
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります