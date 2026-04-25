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YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「頑張りすぎる人は、ただ『この7つ』を試そう。心も身体も苦しい日々が終わる方法」を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、真面目で責任感が強い人に向けて、心身が限界を迎える前に取り入れるべき対策を解説した。



Ryota氏は、頑張りすぎる人はこれまでの疲れの蓄積を自覚しにくいと指摘。対策として、カレンダーに大変だった日をメモして自己洞察力を高める方法や、テレビの音量に過敏になるといった「自分の限界行動を知る」ことの重要性を説いた。



また、責任感が強い人は独自のルールに縛られがちであるため、身近な人に「よくやっている」と肯定してもらい、休むよう伝えてもらう仕組み作りを推奨した。さらに現代特有の傾向として、「コスパ・タイパから離れる」ことにも言及。効率を求めてリフレッシュの時間を削ることでメンタル不調に陥る人が増えていると語り、「一見無駄かなって思う時間が、自分のリフレッシュだった」と警鐘を鳴らした。加えて、家事や仕事において「頑張る」以外の解決策を持つために、便利家電やツールの活用を提案している。



最後に、日々のルーティーンを見直すことで生まれた時間を、好きなことをする余暇に充てるようアドバイスした。「頑張る」という選択肢以外を持つことが、心身のバランスを保ち、豊かな生活を送るための鍵となるようだ。