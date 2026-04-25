独自AI搭載スマホ「Natural AI Phone」 ソフトバンクから
ソフトバンクは、ブレインAI ジャパン製スマートフォン「Natural AI Phone（ナチュラル・エーアイ・フォン）」を2026年4月24日に発売。
右側面に「AIボタン」を装備
ユーザーに寄り添うという独自のAI（人工知能）「Natural AI」を搭載。ユーザーが自身の情報を直接入力するだけでなく、同AIとの会話や指示内容などが「Understanding System」に情報として蓄積および管理される。その情報を活用し、ユーザーに寄り添ったサポートや提案を行う。
右側面に「AIボタン」を装備。ワンタッチで「Natural AI」を起動でき、表示中の画面の情報を理解し、ユーザーが次にやりたいことや知りたいことを予測して提案。その中から選択するだけで、次のアクションへ簡単に移行可能だ。
「Googleカレンダー」でスケジュールを確認後、飲食店を予約し、予約内容を「LINE」で送信するなど、複数アプリにまたがる作業をまとめて実行できる。
6.77型フルHD＋（2392×1080ドット）有機ELディスプレーを搭載。約5000万画素＋約5000万画素＋約800万画素の3眼カメラを背面に、約3200万画素カメラを前面に装備する。
OSは「Android 15」をプレインストールする。メモリーは12GB、内蔵ストレージは256GB。IPX4防水、IP5X防塵性能を備える。バッテリー容量は5000mAh。「おサイフケータイ」に対応する。
カラーはトゥルーブラック、トゥルーホワイトの2色。