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　◇セ・リーグ　巨人―DeNA（2026年4月25日　横浜）

　巨人の坂本勇人内野手（37）が25日のDeNA戦（横浜）で自身の現役最多記録を更新する通算2452安打目を放ち、NPB歴代10位記録に並んだ。

　「6番・三塁」に入り、2試合連続今季10度目のスタメン出場。3―0で迎えた3回、1死一塁で入った第2打席だ。

　プロ初登板初先発だったDeNAのドラフト4位左腕・片山が1ボール2ストライクから投じた5球目を叩くと、打球は三塁・度会を強襲して左前に抜ける安打となり、土井正博（西武）のNPB歴代10位記録に並んだ。

　なお、通算2471安打した長嶋茂雄（巨人）の同9位記録には「あと19」となっている。

　【NPB通算安打ランキング】

1位　張本　勲（ロッテ）　3085

2位　野村克也（西武）　2901

3位　王　貞治（巨人）　2786

4位　門田博光（ダイエー）　2566

5位　衣笠祥雄（広島）　2543

5位　福本　豊（阪急）　2543

7位　金本知憲（阪神）　2539

8位　立浪和義（中日）　2480

9位　長嶋茂雄（巨人）　2471

10位　土井正博（西武）　2452

10位　坂本勇人（巨人）　2452

※所属は最終、現役は坂本のみ