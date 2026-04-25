◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2026年4月25日 横浜）

巨人の坂本勇人内野手（37）が25日のDeNA戦（横浜）で自身の現役最多記録を更新する通算2452安打目を放ち、NPB歴代10位記録に並んだ。

「6番・三塁」に入り、2試合連続今季10度目のスタメン出場。3―0で迎えた3回、1死一塁で入った第2打席だ。

プロ初登板初先発だったDeNAのドラフト4位左腕・片山が1ボール2ストライクから投じた5球目を叩くと、打球は三塁・度会を強襲して左前に抜ける安打となり、土井正博（西武）のNPB歴代10位記録に並んだ。

なお、通算2471安打した長嶋茂雄（巨人）の同9位記録には「あと19」となっている。

【NPB通算安打ランキング】

1位 張本 勲（ロッテ） 3085

2位 野村克也（西武） 2901

3位 王 貞治（巨人） 2786

4位 門田博光（ダイエー） 2566

5位 衣笠祥雄（広島） 2543

5位 福本 豊（阪急） 2543

7位 金本知憲（阪神） 2539

8位 立浪和義（中日） 2480

9位 長嶋茂雄（巨人） 2471

10位 土井正博（西武） 2452

10位 坂本勇人（巨人） 2452

※所属は最終、現役は坂本のみ