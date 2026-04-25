【GWにもおすすめ】700人が絶賛した、材料3つの「いちご飴」レシピ

簡単にできて美味しい「いちご飴」

いちごのおいしい季節です。スーパーで安く買えたら、お子さんと一緒におやつを作ってみませんか？材料3つでできるところも嬉しいポイントです。

水で溶かした砂糖にいちごをつけて

1.水で砂糖を溶かし、砂糖がとけたら火にかけます。





2.中火で10分ぐらい煮たら火からおろし、いちごにくるくるまんべんなくつけます。





3. テフロンのフライパンやクッキングシート、くっつかないホイルなどに置いて冷ましたら、出来上がり！





簡単にできてテンション上がると大人気！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「カリカリっとした飴の部分と甘いいちごが絶品でした」「子どもが大喜びしてくれました」「三温糖で作ってもおいしかったです」など、パリパリとした飴の食感といちごの甘さのコラボを絶賛する声がたくさん届いていますよ。





ヨーグルトやアイスに入れたり、ケーキにトッピングしたり、いろいろアレンジできるいちごですが、屋台で売っているような「いちご飴」にしても絶品。お祭り気分が味わえて、お子さんも大喜びしてくれることウケアイです。ぜひ時間のあるときやGWに作ってみてください。(TEXT: 森智子)