4月26日に長野県松本市で行われる、松本山雅FCとAC長野パルセイロが対戦する信州ダービー。

前回、大勝した山雅。一方で、新監督となりリベンジを誓うパルセイロ。ともにダービーへ闘志を燃やしています。



松本山雅FC 深澤佑太選手

「どっちのチームが、勝ちたいっていう気持ちが強いかっていうゲームになってくると思う」





AC長野パルセイロ 吉澤柊選手「今回は自分たちの気持ちを見せて戦って、長野のエンブレムに恥じないプレーをして、勝てるように頑張りたい」松本山雅と長野パルセイロが、互いのプライドをかけて戦う信州ダービー。長野Uスタジアムで行われた前回の対戦では、5－0で松本山雅が大勝しました。山雅は今シーズン、石粼監督の下、力強さに磨きをかけています。松本山雅FC 加藤拓巳選手「僕たちは僕たちのサッカーを追求する、石粼監督に求められていることを100％遂行すること。それができれば、必ず勝利できる」松本山雅FC 石粼信弘監督「前回以上のサポーターの方が応援してくれる。その力を原動力に、サポーターとともに戦っていければ。ホームだから、絶対に負けられない。そういう強い気持ちをもって戦っていきたい」一方、AC長野パルセイロは成績不振で監督交代に踏み切り、守備の構築に定評がある小林伸二監督が指揮を執ります。初陣を勝利で飾るなど、新たなチームに生まれ変わろうとしています。AC長野パルセイロ 附木雄也選手「監督が代わってから、確実に全員で守備すること、走力を惜しまないことが、変わった大きな要因かなと思う」AC長野パルセイロ 小林伸二監督「歴史的にも、松本と長野はいろいろあるんだなというのは聞きましたし、頑張らなくちゃいけない。どうやって勝とうかということになる。スタジアムもコンパクトなので、その勢いがあると思いますけど、点を取ると静まりますから、そういうゲームができるように、したたかにゲームを運びたい」信州ダービーは、松本市のサンプロアルウィンで、26日午後2時キックオフです。