ロッテが“ブラサマ”ユニを発表した

ロッテは24日、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」で着用する「BLACK SUMMERユニホーム」のデザインを発表した。独特なデザインに「攻めたデザイン」などとファンの間でも話題となっている。

同イベントは6年連続の開催。今回のユニホームはブラックをベースに「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」と発表。光をイメージした胸の「MARINES」ロゴにはボールやスイングの軌道、選手たちの走りを表現している。

背番号には非日常感のあるメタリックと夏の夜を涼やかに彩る寒色グラデーションを採用し、背面の裾部分には近未来的なモチーフと遊び心のあるBLACK SUMMER WEEKのアイコンをデザインしている。昨年同様、背中部分は背番号の下にネームが入ったお洒落なデザインとなった。

球団の発表にファンも次々と反応。ネット上には「ロッテ担当のデザイナーはセンスいいなぁ」「近未来系のビジュアルは雰囲気が一気に映えそう」「サイバー感ある黒、最高にクールですね！」「今から待ちきれません」「また攻めたデザインで来たね」「毎年カッコいい」などとコメントを寄せていた。（Full-Count編集部）