燃えにくい！半固体電池を採用した、モバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」を発売した。
■次世代の安心「半固体電池」採用
従来のリチウムイオン電池の課題であった発熱や膨張リスクを抑えるため、本製品では半固体電池を採用。電解質をゲル状にすることで発火リスクを低減し、より安全な充電環境を実現している。日常的に持ち歩くモバイルバッテリーだからこそ、安全性にこだわりたい方に最適な一台だ。
■PD20W急速充電で時間を有効活用
USB Power Delivery（PD）最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能だ。忙しい朝や外出先でも短時間でしっかり充電できるため、時間を無駄にしない。さらにPPS規格にも対応し、機器に応じた最適な電圧・電流で効率的に充電。発熱を抑えながらパフォーマンスを最大化する。
■3台同時充電でマルチデバイスに対応
USB Type-Cを2ポート、USB Aを1ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電可能。スマートフォン、イヤホン、タブレットなど複数デバイスをまとめて充電できるため、外出時や出張時の荷物もスマートにまとめられる。家族や友人とシェアするシーンでも活躍し、幅広い用途に対応する。
■1％刻みのデジタル表示で安心管理
バッテリー残量を1％単位で確認できるデジタル表示を搭載。従来の目安表示とは異なり、正確な残量が一目でわかるため、充電タイミングを逃さない。「気づいたら残量ゼロ」といった不安を解消し、計画的に充電管理できる。
■安心の保護機能＆持ち運びやすい設計
過電流・過充電・短絡保護に加え、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載し、安全性をさらに強化。PSE認証にも適合しており、安心して使用できる。また、コンパクトサイズかつ約183gの軽量設計で持ち運びも快適。ストラップホール付きで携帯性にも優れ、飛行機への持ち込みも可能だ。日常から旅行まで幅広く活躍する。
■製品仕様
■安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」
■ITライフハック
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■次世代の安心「半固体電池」採用
従来のリチウムイオン電池の課題であった発熱や膨張リスクを抑えるため、本製品では半固体電池を採用。電解質をゲル状にすることで発火リスクを低減し、より安全な充電環境を実現している。日常的に持ち歩くモバイルバッテリーだからこそ、安全性にこだわりたい方に最適な一台だ。
■PD20W急速充電で時間を有効活用
USB Power Delivery（PD）最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能だ。忙しい朝や外出先でも短時間でしっかり充電できるため、時間を無駄にしない。さらにPPS規格にも対応し、機器に応じた最適な電圧・電流で効率的に充電。発熱を抑えながらパフォーマンスを最大化する。
■3台同時充電でマルチデバイスに対応
USB Type-Cを2ポート、USB Aを1ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電可能。スマートフォン、イヤホン、タブレットなど複数デバイスをまとめて充電できるため、外出時や出張時の荷物もスマートにまとめられる。家族や友人とシェアするシーンでも活躍し、幅広い用途に対応する。
■1％刻みのデジタル表示で安心管理
バッテリー残量を1％単位で確認できるデジタル表示を搭載。従来の目安表示とは異なり、正確な残量が一目でわかるため、充電タイミングを逃さない。「気づいたら残量ゼロ」といった不安を解消し、計画的に充電管理できる。
■安心の保護機能＆持ち運びやすい設計
過電流・過充電・短絡保護に加え、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載し、安全性をさらに強化。PSE認証にも適合しており、安心して使用できる。また、コンパクトサイズかつ約183gの軽量設計で持ち運びも快適。ストラップホール付きで携帯性にも優れ、飛行機への持ち込みも可能だ。日常から旅行まで幅広く活躍する。
■製品仕様
■安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」
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