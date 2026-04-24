“東MAX”東貴博、4階建ての実家を公開 「実家がビルですか？」かまいたち山内も驚く
お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博が、地元・浅草にある規格外の住居を公開し、共演者たちが驚きの声を上げる一幕があった。
22日放送の『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ）では、「実家金持ち＆貧乏芸人」をテーマにトークを展開。MCのかまいたちのほか、ゲストに東貴博、椿鬼奴、河井ゆずる、田村裕（麒麟）が登場し、それぞれの家庭環境にまつわる「余談」を披露した。
昭和を代表するコメディアン・東八郎を父に持つ東貴博は、「絶対に余談が語りたくなる“実家ヒストリー”」のコーナーで、東京・浅草にある実家の写真を公開した。そこに写っていたのは、下町の中心地に堂々とそびえ立つ4階建てのビルであった。その圧倒的なスケールに山内健司が「実家がビルですか？」と驚愕すると、東は「えっビルじゃないんですか？ みんな」と、生粋のお坊っちゃまらしいリアクションを見せ、スタジオを笑わせた。
さらに東は、父・八郎の代名詞でもあった「バーコード頭」にまつわる秘話を披露。父は仕事の時だけでなく、なんと「自宅専用のかつら」を所有していたという。プライベートでも芸人としての身だしなみに妥協しなかった父の徹底したプロ意識が明かされると、濱家隆一は「かっこええ！ 芸人ですねー！」と驚嘆。下町のレジェンドと呼ばれた父の知られざる素顔と、華やかな東家の日常に、スタジオ一同は感心の声を上げていた。