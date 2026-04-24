『ノノガ』ファイナリスト“ふみの”Dr. Martens新作サンダルコレクションのキービジュアルに登場

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ふみのが、Dr. Martensの新作サンダルコレクション“ZEBZAG”のサマーキャンペーンのキービジュアルに登場している。

■イベントでは、ふみの出演のトークショーも実施予定

ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』のファイナリスト10名のうちのひとりで、オーディション後、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル 「NO LABEL ARTISTS」の第一弾アーティストとして、2025年1月にソロデビューを果たしたシンガーソングライタ ー。

Z世代を中心に等身大で愛される次世代のヒロイン・ふみのを起用したキャンペーンビジュアルは、原宿や渋谷といった東京のストリートを舞台に撮影され、都市の日常に溶け込むリアルなスタイリングを表現している。

多様なスタイリングとシーンの中で着用することで、ZEBZAGサンダルが持つ“あらゆるシーンにフィットする汎用性”と“自由な自己表現”を、ふみのが体現。

これらのキャンペーンビジュアルは全国のドクターマーチン店舗のウィンドウディスプレイとして展開され、東京のストリートカルチャーを象徴するビジュアルを通して、ブランドの世界観を店頭から発信する。

さらに、5月23日・24日の2日間、原宿・ハラカド内カフェ「HOW’z」にて、ドクターマーチンサンダルを体感できる入場無料イベントを開催。24日には、ふみのによるトークショーも実施予定。なお、本トークショーは、ドクターマーチン公式アプリ会員を対象とした事前抽選制となり、当選者のみが参加できる。

■関連リンク

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン OFFICIAL SITE

http://jp.drmartens.com/

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/