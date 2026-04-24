「チームが必要としている時に力になれないことが苦しい」…負傷で今季終了のヤマルが心境綴る「以前よりも強くなって戻ってくる」

「チームが必要としている時に力になれないことが苦しい」…負傷で今季終了のヤマルが心境綴る「以前よりも強くなって戻ってくる」