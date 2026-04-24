敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。5打数無安打だったが、チームは3-0で勝利した。4回の第3打席で、相手先発のローガン・ウェブ投手が二塁走者に向けて何か言葉を発する場面も。米国の実況席では「怒鳴りつけている。サイン伝達を疑っているのでしょう」と伝えていた。

4回2死一、二塁で大谷が打席に入った場面。ウェブは捕手の指示でプレートを外すと、二塁走者キム・ヘソンの方に向かって何やら言葉を発していた。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」でも実況のジョー・デイビス氏が「ローガン・ウェブがキム・ヘソンを怒鳴りつけている。サイン伝達を疑っているのでしょう」と伝えた。

デイビス氏は「フェアプレーであり、試合の一部であり、スキルの一部です」と違反行為ではないことを説明。解説のドジャースOB、オーレル・ハーシュハイザー氏も「間違いない。試合の一部だ」と問題ないことを強調した。

2人は「投手の目線で言えば、気に入らないなら、相手が正確に盗めないようなより良いシステムを思いつけばよいのです」「そうだ。捕手と逆シフトを組めばいい。内角に構えていても、外角に投げると分かっている。真ん中に構えて遅れて動くこともできる。打者に伝達する時間はないはずだ」ともやり取り。結局この打席で大谷は空振り三振に倒れた。



（THE ANSWER編集部）