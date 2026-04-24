私たちが公道でハンドルを握るために欠かせない「運転免許証」ですが、その中央に引かれた帯の色が「ゴールド」「ブルー」「グリーン」の3種類に分かれていることは知られています。

この色の違いは、単なる見た目の違いではなく、ドライバーとしてのこれまでの歩みを映し出す鏡のようなものです。

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実は、せっかく無事故・無違反を貫いて「ゴールド免許」を手にしていたとしても、思わぬ落とし穴で「ブルー免許」に格下げされてしまうケースがあります。

その代表的な原因が、更新手続きを忘れてしまう、いわゆる「うっかり失効」です。

本来、ゴールド免許は「優良運転者」の証です。免許を受けてから5年以上が経過し、なおかつ過去5年間に交通違反や人身事故を一度も起こしていない人だけが手にできる特別な色です。

ゴールド免許は有効期間が5年と長く、更新時の講習時間も短いうえ、手数料も安く設定されるほか、民間の自動車保険で割引を受けられるなど、日頃の安全運転に対する確かな恩恵が用意されています。

一方で、免許を取得して間もない人は「グリーン（新規取得者）」からスタートし、最初の更新を迎えると「ブルー」へと変わります。

このブルー免許の中にも、違反が1回（3点以下）のみで5年以上の経歴がある「一般運転者」や、複数回の違反がある「違反運転者」、そして免許を受けて5年未満の「初回更新者」といった区分が存在します。

こうした区分を決定する基準は、基本的に更新年の誕生日の41日前から遡った5年間の運転実績に基づいています。しかし、手続き上のミスはこの実績さえも無効にしてしまうことがあります。

例えば、仕事の忙しさや不注意で更新期限を過ぎてしまった場合、失効から6か月以内であれば、適性試験と講習を受けることで免許の再取得は可能です。

ただし、この際に「やむを得ない理由（海外渡航や入院など）」がない限り、これまでの優良な実績は引き継がれず、残念ながらブルー免許からの再スタートとなってしまいます。

さらに失効期間が長引くと、状況はより深刻です。失効から6か月を超えて1年以内になると、仮免許の手続きからやり直す必要があり、本試験を改めて受験しなければなりません。また、たとえ入院などの正当な理由があったとしても、失効から6か月を過ぎてしまうとゴールド免許の資格は失われてしまいます。

警察庁交通局運転免許課が公表した「運転免許統計令和6年版」によれば、2025年の一年間で免許を失効させた後に再取得した「失効新規」は20万1187人にものぼります。前年に比べれば減少傾向にあるものの、今なお多くの人が「うっかり」によって大切な免許を失っているのが現状です。

せっかく積み上げてきた安全運転の実績を水の泡にしないためにも、免許証の有効期限は定期的に確認する習慣をつけたいものです。

特に引っ越しをした際は、更新を知らせるハガキが手元に届くよう、住所変更の手続きを速やかに行うことが、ゴールド免許を守るための一番の近道といえるでしょう。