この先4月24日(金)〜5月6日(水・振替休日)は、前半は天気が短い周期で変わるでしょう。26日(日)から27日(月)は雨の降る所が多い見込みです。29日(水・祝)は本州付近では晴れ間が出てお出かけ日和となるでしょう。3日(日・祝)から6日(水・振替休日)は雨の降る所が多くなりそうです。

26日〜27日は雨の降る所が多い

24日(金)は日中は広く天気が回復し、晴れるでしょう。25日(土)も全国的に晴れて、行楽日和になる見込みです。26日(日)は低気圧の影響で九州から東海で雨が降るでしょう。27日(月)は関東や東北も雨が降りそうです。





28日(火)〜29日(水・祝)は北日本付近を低気圧が通過し、北海道から北陸で雨が降りやすくなります。一時的な強い雨や風の強まりに注意が必要です。太平洋側はおおむね晴れるでしょう。ただ、九州では29日(水・祝)は雨が降り出しそうです。30日(木)は九州から関東で雨が降りやすいでしょう。札幌や仙台、新潟では日々の気温の変化が大きくなるでしょう。服装選びにご注意ください。東京や名古屋、大阪、福岡では、最高気温は22℃くらいの日が多いですが、25日(土)は大阪で、28日(火)は東京や名古屋、大阪で夏日(最高気温25℃以上)となるでしょう。汗ばむ陽気になりそうです。急な暑さで体調を崩さないよう、お気をつけください。

ゴールデンウィークは雨の降る日が多い

5月1日(金)と2日(土)は北海道から九州にかけて日差しの届く所が多いでしょう。2日(土)は福岡や大阪、名古屋、東京で夏日(最高気温25℃以上)となりそうです。



3日(日・祝)から6日(水・振替休日)は九州から北陸では雨の降る日が多いでしょう。お出かけには雨具が必要になりそうです。東北の太平洋側は晴れて、お出かけ日和になる日が多いでしょう。北海道は4日(月・祝)と6日(水・振替休日)は雨が降りそうです。



福岡や大阪、名古屋、東京では4日(月)〜6日(水)は夏日になる日が多いでしょう。

汗ばむ体感となるため、こまめな水分補給を心がけてください。



なお、この予報は4月23日(木)の予想をもとに作成しています。後半ほど予想が変わる可能性があり、信頼度はC〜Eと低めとなっている日もあります。最新の天気予報をチェックしてください。